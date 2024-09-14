Генсек Альянса вспомнил о саммите НАТО 2018 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который на протяжении 10 лет возглавляет Альянс, заявил что сложным днем во время пребывания на его посту было 12 июля 2018 года, ведь тогдашний президент США Дональд Трамп рассматривал возможность выйти из НАТО. Об этом он сказал в интервью немецкой газете FAZ.

"Конечно, саммит НАТО. Накануне я завтракал с президентом Трампом. Я ожидал нормального завтрака, но потом понял, что будут проблемы. Они стали очевидными на последней встрече, которую мы имели с Украиной и Грузией. Президент Трамп немного опоздал и сразу же попросил микрофон", - рассказывает генсек Альянса.

По словам Столтенберга, Трамп начал критиковать союзников за то, что они тратят недостаточно средств на оборону.

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"Я коротко поговорил с Ангелой Меркель (тогдашний канцлер Германии - УНИАН). Мы поняли, что должны прервать встречу. Мы отправили две страны-партнеры и почти всех советников, прежде чем продолжить встречу. Когда мы остались наедине, Трамп очень точно высказался о том, сколько каждый отдельный союзник тратит на оборону и насколько он разочарован этим. Мы слышали от наших друзей в Белом доме, что он рассматривает возможность выхода из НАТО", - добавляет политик.

Когда журналист спросил у Столтенберга, угрожал ли Трамп открыто это сделать, тот ответил, что это было не прямо, однако тогдашний президент США четко дал понять, что так дальше продолжаться не может.

"Это зависит от того, как вы это интерпретируете. Затем у нас была очень честная дискуссия о распределении бремени. Союзники четко дали понять президенту США, что они осознают неотложность ситуации. Четыре года назад они взяли на себя обязательство тратить два процента своей экономической мощи на оборону, но очень мало кто пошел по этому пути. Поэтому все закончилось хорошо, в конце концов", - подчеркнул генсек НАТО.

Также политик рассказал, что много раз встречался с Трампом, поэтому знал, насколько он сосредоточен на мониторинге за расходами на оборону.

"Они росли, но недостаточно быстро. Но стакан был скорее наполовину полным, чем наполовину пустым. Поэтому мое послание к нему было таким: мы можем рассказать хорошую историю. Это хорошее развитие событий, это может быть беспроигрышной ситуацией для НАТО и для США. В этом году 23 члена Альянса достигнут двухпроцентного уровня расходов на оборону. Многое произошло", - заверил Столтенберг.

О чем еще сказал генсек НАТО в своем интервью

Также Столтенберг признал, что Альянс мог сделать гораздо больше, чтобы предотвратить войну в Украине. Он отметил, что члены НАТО не хотели давать оружие, которое Украина просила перед вторжением России, из-за опасений эскалации.

Также политик назвал своим худшим днем на посту 24 февраля 2022 года - день полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, Альянс сделал все возможное, чтобы дипломатическим путем отговорить Россию от широкомасштабной войны в страну.

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