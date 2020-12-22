Вредные для политической стабильности политики играют на горьких эмоциях людей, которые живут в так называемых "ржавых поясах" по всему миру.

После того, как все голоса на нынешних президентских выборах в США были посчитаны, стало очевидно, что Джо Байден успешно отстроил так называемую "синюю стену" через Средний Запад страны. Именно там живет рабочий класс белых американцев, которые привели Дональда Трампа к власти в 2016 году.

Но если попытаться посмотреть на положение вещей за этой стеной, то становится очевидным другой факт. Небольшое преимущество в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, которое принесло Байдену победу, стало возможным благодаря исторически высокой явке недовольных Трампом, - пишет Foreign Policy. В частности, ее обеспечили афро-американские городские избиратели. Белые работяги из неблагополучных производственных общин остались верными "трампизму".

Читайте такжеFinancial Times: Наше будущее после COVID-19 определят пять силИзбиратели, разъяренные упадком своих городов, встревоженные собственным экономическим будущим, которые чувствуют себя некомфортно из-за социальных изменений, как никогда раньше увлеченно ловили месседжи Трампа о ностальгии, национализме и нативизме. По всему миру регионы, которые называют "ржавыми поясами", погрязшие в трудностях слишком длительной фазы реструктуризации, - это тигель, в котором кипит новый популизм.

В каждом уголке планеты бывшие двигатели экономики стали плодородной почвой для этнонационализма и враждебности к иммигрантам, для ностальгии за экономикой и обществом давно минувших дней, а также отказа от международного порядка. Конечно, "ржавые пояса" - не вся география популизма. Заброшенные провинции тоже играют важную роль. Но бывшие индустриальные регионы стали местом уникальной концентрации и интенсивного проявления популистского движения. Особенно это заметно в США и Европе, где "ржавые пояса" подрывают изнутри демократии, а также поддержку международного политического порядка, который десятилетиями обеспечивал политическую стабильность, глобальную безопасность и экономические возможности.

Так что же делать? Доказательства свидетельствуют, что там, где общины "ржавых поясов" получили новую экономическую опору, привлекательность популизма исчезает. Поэтому на фоне подготовки Байдена до президентства в США, он и его коллеги в Европе должны сосредоточиться на создании условий для экономического успеха в бывших индустриальных регионах. Эту работу можно начать с продвижения обмена лучшими практиками между регионами по всей Атлантике.

Читайте такжеFinancial Times: Евросоюз разъедает коррупция"Популизм на местах" - это трансатлантическая проблема. И если ее не решать правильно, США и Европа будут и дальше иметь дело с тревогой и гневом электората, способного посеять политический хаос как дома, так и за рубежом. Политики-популисты всегда находили благодарную аудиторию среди граждан, которым тяжело адаптироваться к экономическим и социальным изменениям. Их целевая аудитория чувствует себя так, будто элиты ее игнорируют или презирают.

Но долгое время считалось, что сильные националистические и ксенофобские политические движения не могут получить рычаги власти в развитых демократиях Запада. Но все изменил успех кампании за выход Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Brexit доказал, что политики, играющие на националистических настроениях и тревогах избирателей из-за экономических и социальных изменений, в частности в заброшенных промышленных районах Великобритании, могут победить несмотря на все очевидные препятствия.

В 2016 году президентские выборы в США стали еще большим шоком. Тогда избиратели в некогда мощных промышленных регионах Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, а также на Северном Среднем Западе объединились с консерваторами в провинции и вместе привели Трампа в Белый дом. Страна перевернулась с ног на голову.

Читайте такжеAmerican Interest о реформах: Почему у Чехии и стран Балтии все получилось, а у Украины и Беларуси нетПохожим образом, во время федеральных выборов в Германии в 2017 году радикальная правая партия "Альтернатива для Германии" получила большую поддержку в угольном и металлургическом Рурском районе, а также в бывших промышленных и периферийных районах Восточной Германии.

Но исследования показали, что когда общины "старой экономики" находят для себя новые возможности, их подход к политике меняется. И они голосуют совсем иначе. Например, Питтсбург, Пенсильвания и Гранд-Рэпидс, штат Мичиган, переживают экономическое возрождение некогда промышленных районов. И национализм или ностальгия по прошлому здесь уступили место умеренному центризму. Среднесрочные парламентские выборы в 2018 году и нынешняя президентская гонка это подтвердили.

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Перевод: Лесь Дымань