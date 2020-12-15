В общем для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте выборов главы государства.

За него было отдано 302 голоса выборщиков: Байден получил 55 голосов в штате Калифорния. В общем для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков.

Выборы президента в США: что надо знать

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

14 декабря состоялась встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосовали за следующего президента США.

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Автор: Олег Давыгора