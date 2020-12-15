Байден получил необходимые для победы на выборах голоса / фото REUTERS
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.
Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте выборов главы государства.
За него было отдано 302 голоса выборщиков: Байден получил 55 голосов в штате Калифорния. В общем для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков.
Фото CNN
Читайте такжеВерховный суд США не позволил Трампу оспорить победу Байдена в ключевых штатах
Выборы президента в США: что надо знать
- Выборы президента США состоялись 3 ноября.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
- 14 декабря состоялась встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосовали за следующего президента США.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram