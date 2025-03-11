Новые пошлины являются наказанием для Канады за то, что она ввела свои пошлины в ответ на первый пакет американских тарифов.

Канадская провинция Онтарио ввела 25-процентный тариф на электроэнергию, поставляемую в сопредельные с ней штаты США. Американский президент Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в ответ на это.

"Я поручил моему министру торговли ввести дополнительные 25% пошлины, доведя их до 50%, на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады. Это вступит в силу завтра утром, 12 марта", - написал он в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп потребовал, чтобы Канада немедленно отменила свои пошлины на фермерскую продукцию из США, которые составляют от 250% до 390% на различные молочные продукты. В дополнение президент США требует отменить другие "вопиющие, давние пошлины Канады", и если это не будет сделано, он угрожает ввести со 2 апреля существенные пошлины на канадские автомобили. Трамп убежден, что такой шаг навсегда закроет автомобильную промышленность Канады. Он добавил, что эти автомобили можно легко производить в США.

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Далее Трамп выразил возмущение тем, что Канада "почти ничего не платит" за национальную безопасность, полагаясь на военную защиту США.

"Это не может продолжаться. Единственное логичное решение - чтобы Канада стала нашим драгоценным пятьдесят первым штатом. Это полностью устранит все тарифы и другие проблемы. Налоги канадцев значительно снизятся, они будут более защищенными - как в военном, так и в других аспектах - чем когда-либо прежде, проблема Северной границы исчезнет, а самая большая и мощная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее - и Канада станет ее важной частью", - написал Трамп.

Он отметил, что при таком сценарии "искусственная граница" между США и Канадой "наконец исчезнет", но "замечательный гимн "O Canada" продолжит звучать - уже как символ штата в составе США.

Конфликт Трампа с Канадой: последние новости

Как писал УНИАН, Трамп спровоцировал масштабную торговую войну против ключевых партнеров. Так, Канада и Китай уже ввели свои пошлины в ответ. Решение президента США приведет к дополнительным расходам американских домохозяйств.

После своей победы на выборах Трамп несколько раз публично призывал Канаду присоединиться к составу США. Как стало известно позже, в разговорах с канадским премьером Трамп прямо предупредил, что хочет пересмотреть границы США с Канадой.

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