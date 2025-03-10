Он обошел экс-министра финансов Христю Фриланд.

Новый лидером Либеральной партии Канады избрали бывшего главу центральных банков Канады и Англии Марка Карни. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра страны.

Как передает BBC, Карни получил 85,9% голосов избирателей, Христя Фриланд - 8%, Карина Гоулд - 3,2%, а Фрэнк Бейлис - 3%. В своей речи политик заявил, что его правительство построит более сильную экономику, обеспечит прочные отношения с надежными торговыми партнерами и защитит границы страны.

Также он высказался о "торговой войне", которую Канаде объявил новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Карни считает, что ответ страны на эти меры был правильным, поскольку они не могут позволить Трампу достичь успеха в этом вопросе:

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"Меры будут оставаться в силе до тех пор, пока США не смогут присоединиться к нам в принятии надежных и достоверных обязательств по свободной и справедливой торговле".

Что известно о Марке Карни

Марк Джозеф Карни родился 16 марта 1965 года в городке Форт-Смит. Он получил степень бакалавра экономики в Гарвардском университете, а также степень магистра и доктора философии в Оксфордском университете.

После завершения учебы Карни работал в инвестиционной компании Goldman Sachs, где занимался вопросами инвестиционного банкинга.

В 2003 году он присоединился к Банку Канады в качестве заместителя председателя, а в 2008 году был назначен его председателем, став самым молодым руководителем центрального банка среди стран Большой семерки. В 2013 году Карни возглавил Банк Англии, став первым иностранцем на этой должности, и занимал ее до 2020 года.

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