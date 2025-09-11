В Пекине говорят, что обратили внимание на вчерашние события.

Китай надеется, что Россия и Польша путем диалога уладят инцидент с беспилотниками. Об этом на пресс-конференции заявил спикер МИД Китая Лин Цзянь.

Так, журналисты попросили его озвучить позицию Китая относительно вчерашнего налета дронов на Польшу.

"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Китай надеется, что все заинтересованные стороны должным образом решат спор путем диалога и консультаций", - заявил он.

Интересно, что он не стал называть вчерашние события "польским кризисом", хотя официальные лица Китая всегда называют российскую агрессию против Украины "украинским кризисом".

Российские беспилотники в Польше: последние новости

Как писал УНИАН, в НАТО вторые сутки пытаются осмыслить вчерашнюю атаку россиян на Польшу. В частности, появилось осознание, что НАТО не имеют адекватных средств перехвата дронов: вчера для этого тратили очень дорогие ракеты.

Между тем политические обозреватели считают сам факт вчерашнего нападения на Польшу попыткой Путина откровенно посмеяться над Трампом. Теперь Россия атакует военного союзника США, и никакого реального ответа на это нет.

