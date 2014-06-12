Иран отказывается от России - СМИ

Эксперты не исключают, что в Европе и США могут снять запрет на продажу иранской нефти и повторить сценарий развала СССР, тем более, что Иран объявил о прекращении своих ядерных программ, пишет Еlise.com.ua.

Похоже, что в этом и состоит план Обамы по уничтожения Путина. Не отказаться, от российских энергоносителей, что может очень серьезно ударить по экономике европейских стран, а пустить Иран со своей нефтью на мировой рынок, что в конечном итоге приведет к обвалу цен.

Путин, все это понимал, еще в январе этого года, когда уже видимо план аннексии Крыма, и дестабилизации ситуации в Украине , уже был окончательно разработан. Поэтому он решил играть на опережении, предлагая Ирану, сделку на 20 млрд. долл. Речь шла о поставках 500 тыс. баррелей (около 68,5 тыс. тонн) в сутки, причем оплачивать эту нефть Россия должна не деньгами, а товарами и оборудованием своего производства. В частности говорилось о продукции металлургического сектора, машиностроения и энергетическом оборудовании.

Впервые о контракте с Ираном заговорили еще в январе, и уже тогда Соединенные Штаты выступили против, так как он нарушает договоренность о санкциях в отношении Ирана (введенные в 2012 году санкции касаются в том числе и ограничений на покупку иранской нефти). В начале апреля стало известно, что российское правительство обсуждает схему поставок нефти из Ирана, и Министерство энергетики готовится выбрать компанию, которая будет заниматься трейдингом.

В ответ на это американский минфин предупредил, что заключение нефтяного соглашения с Ираном может стать основанием для введения американских санкций уже в отношении России, точнее «любой организации или лица, причастных к такой договоренности».

Правда, какие именно могут быть приняты меры, министр финансов Джейкоб Лью не уточнил.

Россия в свою очередь заявила, что признает в отношении Ирана только санкции Совета Безопасности ООН. Речь идет о запрете на продажу Ирану тяжелого вооружения. Санкции были введены в 2010 году из-за обеспокоенности стран — членов ООН иранской ядерной программой.

Интерес Ирана в данном случае понятен. «У Ирана сейчас очень сложное экономическое положение, санкции душат его экономику. Поэтому иранское правительство делает все, чтобы от них избавиться», — говорит старший научный сотрудник Института востоковедения профессор Владимир Сажин.

До введения нефтяных санкций Иран производил около 4,2 млн баррелей нефти в сутки, порядка 2,5 млн баррелей направлялось на экспорт.

После введения санкций экспортные объемы снизились примерно до 1 млн баррелей в сутки. «Не исключено, что потенциальный договор с Россией — это попытка Ирана частично восстановить экспорт, — полагает Сажин. — Причем объемы (500 тыс. баррелей в сутки) для Ирана очень крупные. Для сравнения, в Китай сейчас Иран поставляет порядка 420 тыс. баррелей в сутки».

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Доля доходов от продажи нефти в госбюджете Ирана составила в прошлом финансовом году (завершился 20 марта) 41% от общих поступлений бюджета, заявил глава Высшего ревизионного суда Ирана Амин Хосейн Рахими (цитата по агентству Shana). По его словам, 35% доходов госбюджета страны было обеспечено за счет поступлений от налогов, а 65% — других источников доходов.

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По словам эксперта, сейчас переговоры Ирана с шестеркой международных посредников (постоянные члены Совета Безопасности ООН плюс Германия) по иранской ядерной проблеме идут в позитивном ключе, Иран исполняет договоренности, достигнутые в ноябре прошлого года, касающиеся его ядерной программы и, в частности, обогащения урана. Цель переговоров — разработка широкомасштабного договора, снимающего ядерную проблему ИРИ с повестки дня мировой политики.

«Если вопрос с иранской ядерной программой будет решен окончательно, можно ждать отмены санкций», — прогнозирует Сажин.

И в этом плане очень важно, будет ли российско-иранское соглашение заключено до отмены санкций или после. Юридически Соединенные Штаты и Евросоюз не смогут запретить России закупать иранскую нефть, так как Россия признает только санкции Совета Безопасности ООН.

«Однако просто так Запад российско-иранскую нефтяную сделку не оставит, и если не напрямую, то косвенно попытается осложнить зарубежную деятельность российских бизнесменов», — предупреждает Сажин.

При этом на первый взгляд не очень понятно, зачем России вообще нужна иранская нефть. Дефицита сырой нефти в стране нет и не предвидится. В прошлом году было добыто 523,3 млн тонн, из которых 236,6 млн тонн были направлены на экспорт. «С другой стороны, экспорт российской нефти постепенно снижается (в 2012 году Россия экспортировала 239,9 млн тонн), — отмечает аналитик Райффазенбанка Андрей Полищук. — Это связано с тем, что больше сырой нефти стали потреблять российские нефтеперерабатывающие заводы, которые сейчас находятся в процессе модернизации». Таким образом, иранская нефть, по мнению Полищука, может быть реэкспортирована.

Таким образом, Россия бы контролировала очень существенно и Иранский нефтерынок

Но похоже, что Иран свой выбор сделал и он не в пользу Путина. Кольцо сжимается.