Гачечиладзе начинает голодовку

Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе в среду, в 14.00 по местному времени, начинает голодовку у здания Общественного телевидения страны, требуя назначения второго тура президентских выборов, сообщили в избирательном штабе кандидата.

"Кандидат от объединенной оппозиции требует назначения второго тура президентских выборов и прямого эфира грузинских телекомпаний", - сказал сотрудник пресс-службы Консервативной партии, входящий в объединенную оппозицию.

По его словам, возможно, к голодовке присоединится брат кандидата в президенты, певец Гиоргий Гачечиладзе.

Напомним, по официальным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 96% бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: Леван Гачечиладзе - 25,3%, Аркадий Патаркацишвили - 7%, Давид Гамкрелидзе - 4%, Шалва Нателашвили - 6,4%, Михаил Саакашвили - 52,2%, Гиоргий Маисашвили - 0,8%, Ирина Саришвили - 0,2%.

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