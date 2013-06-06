Эрдоган стоит на своем: Парк в Стамбуле перестроят по плану
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что план по реконструкции парка в Стамбуле будет реализован, несмотря на массовые протесты, которые продолжаются в стране уже седьмой день.
Такое заявление он сделал во время визита в Тунис. Сейчас г-н Эрдоган возвращается в Турцию, сократив свое турне по Северной Африке.
Протесты начали нарастать после того, как полиция попыталась вытеснить активистов, защищавших парк Гези от застройщиков.
Демонстранты в Стамбуле, Анкаре и других городах призывают премьера, который работает уже третий срок, уйти в отставку.
Они обвиняют правительство г-на Эрдогана в авторитаризме и попытке навязать светскому государству консервативные исламские ценности.
Во время беспорядков погибли четыре человека, тысячи ранены и сотни арестованы.
Г-н Эрдоган считает протесты недемократическими.
Отбывая в понедельник с серией визитов в страны Северной Африки, премьер-министр прогнозировал, что протесты закончатся до его возвращения на родину.
Но накануне его возвращения полиция в столице Анкаре применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые возвели баррикады и подожгли их. Беспорядки также происходили в городе Тунджели.
Ранее на этой неделе заместитель премьера Бюлент Арынч извинился за насильственные действия полиции во время первого протеста и встретился с представителями демонстрантов.
Беспорядки начались с сидячей забастовки против плана правительства перестроить парк Гези вблизи площади Таксим в Стамбуле. После того, как полиция попыталась разогнать демонстрантов слезоточивым газом, забастовка переросла в столкновения.
Протестующие говорят, что этот парк - одна из немногих зеленых зон, которые остались в центральном Стамбуле.
Однако ранее на этой неделе г-н Эрдоган сказал, что проект восстановления на этом месте военных бараков оттоманской эпохи воплотят в жизнь согласно замыслу.