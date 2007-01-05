Россия обвинила США в недобросовестной конкуренции

Санкции США в отношении российских компаний «несправедливы и необоснованны», цитирует ИТАР-ТАСС слова председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Константина КОСАЧЕВА.

«Американские партнеры в очередной раз действуют поверхностно и недальновидно. Экспортный контроль в России налажен самым жесточайшим образом, и если поставки вооружений и происходят, то они полностью соответствуют режиму контрольных механизмов и международным обязательствам России», - сказал К.КОСАЧЕВ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ называет введение санкций «политическим решением в угоду внутренней потребности США». По его мнению, таким образом администрация Джорджа Буша «решила послать России своеобразную черную метку». Л.СЛУЦКИЙ напомнил, что Россия председательствует в Совете безопасности ООН и ее взгляд на многие вопросы международной политики не соответствуют позиции США. «Экспорт российского оружия всегда осуществляется в соответствии с международными договорами и нормами», - подчеркнул депутат.

Вице-спикер Госдумы Владимир ПЕХТИН считает, что причина санкций заключается в том, что «администрация президента США просто боится конкуренции со стороны российских предприятий». По его словам, в прошлом году «Рособоронэкспорт» «заработал гораздо больше, чем аналогичные американские компании».

Как сообщал УНИАН, в первые дни нового года администрация президента США Джорджа БУША ввела экономические санкции против компаний и организаций России, Китая и Северной Кореи за продажу ракет и других вооружений Ирану и Сирии. В частности, санкции были введены в отношении российских «Рособоронэкспорта», Тульского КБ приборостроения и Коломенского КБ машиностроения, а также гражданина России Алексея САФОНОВА.