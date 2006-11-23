Тимошенко: Европа должна объединиться против российского монополизма

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что скоординированная политика европейских стран может заставить Россию подписать Энергетическую хартию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала во время дискуссии в Немецком обществе внешней политики в Берлине.

«И Украина, и Европа остро ощущают на себе последствия монополизма в энергоснабжении. И Украина, и Европа не добились реальной диверсификации поставок энергоносителей, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. - Россия, как каждая страна, заботящаяся о собственных интересах, играет на противоречиях между европейскими странами. Наличие таких противоречий приводит к тому, что Россия до сих пор не подписала Европейскую хартию энергетического сотрудничества. Если бы ЕС удалось выйти на диалог с Россией с единой скоординированной позицией, это могло бы заставить Россию подписать этот документ».

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2006 г. Европейский Союз обратился к России, а также другим странам с призывом заключать долгосрочные контракты в сфере электроэнергетики, которые позволят гарантировать им наличие потребителей и осуществление инвестиций на фоне сохранения доступной нефти и природного газа для стран ЕС.

Представители ЕС отметили, что страны - производители энергоносителей должны стремиться к ведению торговли на взаимовыгодных условиях, чтобы иметь возможность обеспечить прогнозируемые поставки на длительный срок, а именно на десятилетие вперед.

18 ноября министр финансов Финляндии, которая сейчас председательствует в ЕС, Эро ХЕЙНЯЛУОМА заявил, что Россия не должна использовать поставки энергоносителей как средство политической борьбы, и Европейский Союз внимательно будет наблюдать за действиями Москвы.

Сейча Россия поставляет четверть всей европейской нефти и более двух пятых природного газа. Сейчас взаимоотношения России и ЕС усложнены претензиями европейского содружества относительно соблюдения прав человека в стране, а также стремлением Москвы обеспечить доступ к энергоносителям преимущественно российским компаниям.