Хиллари Клинтон рассказала, как будет бороться с пиратами

Госсекретарь США Хиллари Клинтон на пресс-конференции в среду рассказала о плане США по борьбе с пиратами, нападающими на торговые суда у побережья Сомали. Об этом сообщает Би-Би-Си.

По словам Клинтон, разрабатываемый план состоит из четырех пунктов: это расширение международного сотрудничества, обнаружение каналов финансирования пиратов, ликвидация слабых мест в безопасности судоходных компаний, и, ключевая задача, улучшение ситуации в самой Сомали.

Несмотря на патрулирование побережья Сомали военными кораблями многих стран нападения пиратов на торговые и круизные суда не прекращаются. “Мы имеем дело с преступностью образца XVII века, но должны противостоять ей средствами века XXI”, - сказала госсекретарь, отдельно призвав продолжать работу по освобождению захваченных судов и экипажей.

Совместно с Контактной группой по противодействию пиратству в районе Сомали (Contact Group on Piracy Off the Coast of Somalia, CGPCS) США намерены расширить международную систему уголовного преследования за пиратство и призывают государства взять на себя ответственность за правовые процедуры и отбытие наказания по делам о преступлениях, связанных с пиратством.

“Пора покончить с финансовой основой пиратства, - сказала Х.Клинтон журналистам. – Мы повторяем, что позиция США: не идти на соглашения и не платить выкуп тем, кто удерживает заложников”.

В планах госсекретаря переговоры с членами Переходного федерального правительства Сомали и региональными лидерами. “Необходимо, чтобы сомалийские власти приняли меры против пиратов, действующих с баз на их территории”, - сказала она.