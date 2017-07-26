Der Spiegel: ледниковый период между Анкарой и Брюсселем

ЕС и Турция исследовали состояние своих отношений – и результат не очень обнадеживающий. Во время визита турецких министров в Брюсселе, настроение было морозным. Об этом пишет Маркус Бекер в статье "Ледниковый период между Анкарой и Брюсселем", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Вероятно, был шанс сократить раскол между Турцией и ЕС – или, по крайней мере, не допустить его расширения. Однако, после визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра по делам ЕС Омера Челика в Брюссель стало ясно: правительство в Анкаре не желает идти на уступки в споре с ЕС. И ЕС настаивает на своих позициях, в том числе, в отношении положения в области прав человека в Турции.

Мы вели "честный, открытый и конструктивный диалог", - сказала верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини во вторник после встречи с двумя турецкими министрами. Это означает что-то вроде: стороны высказали свои мнения. Выступая перед журналистами, она сказала немного больше. Мы хотим "видеть конкретные шаги в области верховенства права, прав человека, демократии и свободы СМИ", - сообщила Могерини. Это также относится к положению правозащитников и оппозиционных политиков. "Заявлений недостаточно".

Но в конфликте, в котором речь идет также об освобождении немецкого правозащитника Питера Штойдтнера и корреспондента газеты "Die Welt" Дениза Ючела, нет никаких признаков решения. У нас нет проблем с оппозиционными политиками, сказал Чавушоглу. Но некоторые из них поддерживают террористические организации, например, курдскую РПК – и здесь нужно провести четкие различия. То есть, "если мы думаем, что вся оппозиция помогает РПК, это неправда".

С помощью того же метода они судят о представителях СМИ. Есть "настоящие журналисты" и "псевдо-журналисты, которые помогают террористам". Немецкое правительство совершенно другого мнения. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (СДПГ) говорил об "абсурдных обвинениях террористической пропаганды, которая, очевидно, призвана заглушить любой голос критики в Турции".

Упреки в адрес немецкого правительства

Чавушоглу сделал вид, что не понимает причин всей этой суеты. Когда был задержан журналист, "все сразу же резко отреагировали, это вызвало большой резонанс, и Турция оказалась под давлением", - сказал Чавушоглу. "Это что-то вроде новой тенденции". Схожее мнение он высказал о задержании Танера Кылыча, турецкого главы Amnesty International. Это не означает, что мы имеем что-то против Amnesty – "надежной организации". "Здесь речь идет о конкретном человеке", - сказал Чавушоглу.

К тому же, с ним плохо обращались в Германии. Они отменили его разрешение, приехать на саммит G20 в Гамбург, и даже бронь в гостинице – "под давлением со стороны немецкой полиции", - сказал Чавушоглу, согласно переводу. "Что это за европейские ценности?"

Могерини и Хан слушали непродолжительные монологи своих гостей с каменными лицами. Тем не менее, она пыталась избежать эскалации – несмотря на то, что у ЕС была возможность ужесточить линию против Анкары. Они могли бы официально заморозить переговоры о вступлении, чего уже давно требует парламент ЕС и высокопоставленные политики некоторых государств-членов. Можно также предположить, что они могли заморозить запланированное расширение таможенного союза с Турцией (существующего с 1996 года), что стало бы еще одним ударом по уже пострадавшей турецкой экономике.

"Президент Турции требует уважения"

"Турция остается кандидатом", - отметила Могерини. Министр Челик назвал этот статус "основой всех отношений" с ЕС и потребовал открыть новый этап переговоров о вступлении, а именно в области юстиции и основных прав человека. Затем, по словам Челика, можно было бы "подробнее обсудить" соответствующие вопросы. Хан отклонил это предложение. Еще в декабре государства-члены приняли решение, что пока не будет новых этапов – и это нужно уважать.

В то же время, они хотят продолжить переговоры – друг с другом, "а не друг о друге", - сказала Могерини. Однако, пока оба министра в Брюсселе разговаривали с Могерини и Ханом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил Германию в ведении шпионажа в его стране.

Когда его спросили об этом, Челик заявил, что Эрдоган просто реагирует на провокации противоположной стороны. Поскольку, правительство ФРГ не позволило Эрдогану по видеосвязи обратиться к сторонникам в Германии – в то время как они позволили это сделать лидеру террористической организации. "Мы говорим о президенте Турции", - сказал Челик. "Президент Турции требует уважения, когда вы говорите с ним. Если вы не уважаете его, он обязан защищать свою страну и ее граждан".