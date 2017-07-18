Bloomberg: Геополитика может разрушить сделку России по облигациям на сумму 4 млрд долларов в 2017 году

Об этом пишут Евгения Письменная и Анна Андрианова в статье "Геополитика может разрушить сделку России по облигациям на сумму 4 млрд долларов в 2017 году", опубликованной на сайте Bloomberg.

Константин Вышковский показал, что может уклониться от санкций, введенных против России, когда провел три продажи еврооблигаций чуть больше, чем за год. Но директор департамента государственного долга в минфине все еще может столкнуться с препятствиями, поскольку страна хочет обменять старые облигации на 4 млрд долларов на новые.

Обмен, который Россия планировала провести "ближе к осени", может отпугнуть владельцев долговых обязательств, купленных до западных санкций. Владельцы могут быть обеспокоены тем, что новые обязательства вступят в конфликт с ограничениями, - сказал Вышковский в интервью. Хотя страна не является объектом санкций, введенных из-за роли России в украинском конфликте, новый законопроект Сената США о более широких ограничениях против компаний заставил заказать отчет о том, какое влияние могут оказать возможные ограничения на государственный долг или деривативы.

"Фактор геополитики, вероятно, имеет гораздо большее значение для обмена, чем для обычного размещения", - сказал Вышковский. "Если общий фон будет отрицательным, мы можем отказаться от планов провести своп в этом году".

В вопросе заимствований, крупнейшему в мире экспортеру энергоресурсов до сих пор удавалось избежать напряженности со США, поскольку в июне страна завершила сделку по продаже внешнего долга в размере 3 млрд. долл. США, после двух сделок в прошлом году. Но торговля ценными бумагами, которые предшествуют санкциям, вызывает большие опасения у инвесторов, поскольку она угрожает подвергнуть риску владельцев облигаций. Россия также может позволить себе подождать, пока пытается распределить выплату долга путем выпуска новых обязательств.

По словам Вышковского, угроза более широких санкций побудила нескольких инвесторов, в том числе одного из США, уйти, после того, как рынки были открыты для размещения облигаций в июне. Некоторые европейские покупатели также не смогли принять участие в сделке, потому что государственный банк, который ее организовал, стал объектом санкций.

В тот же день, когда была завершена продажа, США расширили свой список физических лиц и компаний, которые подлежат санкциям за аннексию полуострова Крым в марте 2014 года. Новый закон Сената предлагает ввести дополнительные ограничения на привлечение капитала для банков и энергетических компаний, и допускает новые санкции в отношении государственных предприятий в других отраслях. На данный момент он остается в Палате представителей.

В связи с тем, что ситуация в июне усугубилась из-за снижения цен на нефть и обесценивания рубля, "инвесторы начали нервничать", это заставило минфин поторопиться с размещением, - сказал Вышковский. Он также добавил, что в итоге на долю российских покупателей пришлось 15% от общего объема, хотя спрос только от иностранцев превысил размер размещения.

В итоге, Россия продала $ 2 млрд 30-летнего долга со ставкой доходности 5,25%, и 1 млрд долларов 10-летних облигаций с доходностью 4,25%. Последний раз она выпускала 30-летние облигации в сентябре 2013 года.

Результат был "успешным, и основывался главным образом на стоимости, распределении", - сказал Вышковский. "Тот факт, что лишь немногие инвесторы переосмыслили свое участие в сделке на фоне негативных новостей, показывает, что интерес к российским облигациям по-прежнему очень высокий".

Доходность долларовых облигаций за сентябрь 2023 года выросла на 16 базисных пунктов до 3,6% с 19 июня, когда Россия начала продажу еврооблигаций. Доходность и премия по еврооблигациям за сентябрь 2023 года по казначейским облигациям США увеличилась на 10 базисных пунктов до 160.

Однако, проблемы, связанные с запланированным свопом, могут быть слишком сложными. Вышковский называет это "непростым" начинанием, поскольку минфин предпочитает проводить его отдельно от обычного выпуска.

Цель состоит в том, чтобы распределить погашение задолженности на более длительный период времени, но не допустить концентрации собственности в руках нескольких инвесторов, сказал он. Хотя сумма для свопа "значительно превышает" 4 миллиарда долларов, такой обмен не может быть проведен за год, считает Вышковский.

"Существуют открытые вопросы об обмене, над которыми мы продолжаем работать", - сообщил он. Среди них – возможность того, что владельцы старых облигаций могут потребовать существенную премию за облигации, "выпущенные в период усиления санкций против России", что означает, что операция "может просто не иметь смысла", - сказал он.

По словам Вышковского, власти будут изучать рыночные настроения, прежде чем продвигать предложение. "Сбербанк", инвестиционное подразделение крупнейшего кредитора России, и "Газпромбанк", третий по величине в стране, возможно, будут управлять свопом после того, как "ВТБ Капитал" выступил единственным организатором последних продаж еврооблигаций.

"У нас нет задачи, провести сделку любой ценой и просто переложить долговую нагрузку на будущие периоды", - сказал Вышковский.