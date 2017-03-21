Макрон впереди после первых дебатов кандидатов в президенты Франции - Bloomberg

Об этом пишут Марк Дин, Элен Фуке и Грегори Вискузи в статье "Макрон впереди после первых дебатов кандидатов в президенты Франции", опубликованной на сайте Bloomberg.

39-летний Эммануэль Макрон баллотируется на пост впервые, он парировал нападения с обеих сторон политического лагеря, когда обсуждал вопросы экономики, терроризм и иммиграцию.

Избиратели все еще узнают Макрона, который находится в поле зрения общественности менее трех лет, поэтому перед телевизионной аудиторией почти в 10 миллионов человек ставки были чрезвычайно высоки. Два быстрых опроса показали, что наиболее убедительным был кандидат-новичок, которого не поддерживает ни одна из партий; рынки выросли, после того, как он не позволил Марин Ле Пен из "Национального фронта" нанести решающий удар.

"Макрон справился очень хорошо", - сказал Бруно Катреш, политолог из "SciencePo" в Париже. "Его задача заключалась в том, чтобы показать, что он не просто новый и неопытный кандидат, а у него есть глубина и необходимые навыки".

После дебатов евро укрепился по отношению к большинству своих основных конкурентов.

Ле Пен, кандидат, выступающий против евро и иммиграции, выступила с рядом странных предложений о запрете иммиграции в целом и введении 35-процентного тарифа на определенные импортируемые товары. Но Макрон нанес ответный удар, раскритиковав ее за отсутствие этики и опыта вне политики, и ее отношение к иммигрантам, которое ведет к расколу в обществе.

Опросы показывают, что и он, и Ле Пен получат поддержку около четверти электората в первом туре голосования 23 апреля, а кандидат от Республиканской партии Франсуа Фийон окажется на третьем месте с поддержкой примерно 19 процентов. Предположительно, Макрон победит в майском соревновании с отрывом в примерно 20 процентов.

Согласно опросу Elabe, в котором приняли участие 1157 человек, 29 процентов зрителей сочли Макрона самым убедительным кандидатом. Крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон занял второе место с 20 процентами, в то время как Фийон и Ле Пен получили по 19 процентов. Кандидат социалистов Бенуа Амон получил поддержку 11 процентов.

В отдельном опросе OpinionWay с участием 1037 зрителей, Макрон получил поддержку 24 процентов, Фийон и Ле Пен – 19 процентов, а Меланшон – 15 процентов. Амон был последним, с 10 процентами.

Независимый кандидат получил дополнительный импульс во вторник, когда младший министр Барбара Помпили стала первым членом правительства президента Франсуа Олланда, который поддержал его.

Ле Пен "спокойна"

Ле Пен, в популистской мантии партии "Национальный фронт", основанной ее отцом, баллотируется на пост президента второй раз. Она упорно возражала своим противникам, заявив, что их работа в качестве министров означает, что они несут ответственность за нынешнее состояние Франции. Используя резкие фразы и язык тела, она назвала их смену политики незначительной мелочью.

Например, после обмена мнениями по вопросу иммиграционной политики, она недвусмысленно заявила: "Я хочу остановить иммиграцию как законную, так и незаконную, и я горжусь своим планом", - сказала она. Или, к примеру, ее заключительное заявление, в котором она напала на Европейский Союз: "Дикая глобализация стала кошмаром для вас", - сказала она избирателям.

"Марин Ле Пен была очень спокойной, она доминировала", - сказал Катреш. "Ей удалось показать власть и спокойствие", и "никакие другие кандидаты не смогли заставить ее допустить ошибку", - сказал он.

Макрон регулярно вставлял замечания, когда говорила Ле Пен. "В отличие от вас, я хочу ответственной политики", - сказал он ей. "Я хочу сильную Францию в рамках Европы. Это наше самое большое разногласие".

Экономический хаос

Фийон набросился на Ле Пен в разгар дискуссии о покупательной способности домашних хозяйств. "Настоящий серийный убийца французской покупательной способности - это вы, с вашим планом выхода из евро", - сказал он. Ваша политика "ввергнет страну в настоящий экономический хаос".

Ле Пен возразила, что она прибегнет к "Project Fear " ("Проект Страх"), точно так же, как противники "брексита" в Великобритании.

Сторонники всех кандидатов в эфире во вторник утром сообщали о победе своих кандидатов.

"Она была единственной, кто говорил конкретно о том, что мы должны делать с пенсиями, как бороться с исламским фундаментализмом, как остановить закрытие фабрик", - сказал вице-президент "Национального фронта" Флориан Филиппо на канале BFMTV.

"Меня поразила слабость Марин Ле Пен: она не была подготовлена, не знала предметов", - возразил глава "Социалистической партии" Жан-Кристоф Камбадели на RTL Radio. "Бенуа Амон был солидным, и единственным, кто говорил о Франции будущего".

В ходе дебатов, которые варьировались от призыва Фийона к возврату школьной формы до сложности 35-часовой рабочей недели во Франции и права мусульманских женщин носить буркини на пляжах, кандидат-социалист Амон неоднократно высмеивал силу "денег", и превозносил свой план гарантированного минимального дохода. Поддерживаемый коммунистами Меланшон вызвал смех лишь однажды, высмеяв Макрона и Амона.

Хотя дебаты затрагивали роль денег в политике, ни один из четырех других кандидатов ни разу не упомянул то, что Фийон находится под следствием относительно того, выполняли ли члены его семьи какую-либо фактическую работу, когда он нанял их на должность помощников в парламенте. Фийон был фаворитом до появления обвинений.

Следующие дебаты предварительно запланированы на 4 апреля.