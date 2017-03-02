The New York Times: Теперь о роли главнокомандующего…

Об этом говорится в редакционной статье "Теперь о роли главнокомандующего…", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Здесь у него была возможность продемонстрировать понимание внешнеполитических угроз и перспектив, с которыми столкнулась страна, а также видение своей роли в качестве главнокомандующего с более широким пониманием роли Америки в мире. Но он не воспользовался этим шансом.

Он хвастался планами о выделении миллиардов долларов Пентагону, не говоря ни слова о том, как это усилит национальную безопасность. Он долго говорил о своих планах по запрету на въезд и депортации иммигрантов, которых он считает опасными, и гораздо меньше о вполне реальных угрозах со стороны "Исламского государства" и других экстремистских группировок. У него не было связного представления об основных проблемах в Афганистане и Сирии. На самом деле, он даже не произносил слова Афганистан и Сирия – а также Северная Корея (с ее растущим ядерным арсеналом). Китай и Иран были упомянуты вскользь; изменение климата – главная глобальная задача – ноль внимания.

Так как же он задействовал свои силы и проявил свою обеспокоенность? В основном, почестями в адрес вдовы первого главного старшины Уильяма Оуэнса, члена спецназа ВМС, который был убит в январе во время неудачного рейда в Йемене, в чем Трамп обвинил "генералов".

За этим последовало несколько мучительных минут, когда Кэррин Оуэнс изо всех сил пыталась сохранить самообладание, в то время как зрители стоя аплодировали ей. Трамп добавил к этому странное завершение, заявив, что старшина Оуэнс был бы "очень счастлив, потому что, я думаю, он только что побил рекорд", вызвав такие овации.

Ничто из этого не может стереть тот факт, что отец старшины Оуэнса ранее потребовал провести расследование того, что он назвал "глупой миссией" и отказался встретиться с Трампом. Или того, что Трамп, когда его спросили о критике Оуэнса на "Fox & Friends", отказался взять на себя ответственность, как поступило бы большинство главнокомандующих, и вместо этого обвинил военных командиров в провале этой операции.

Вызывает тревогу то, что у Трампа, похоже, нет никаких планов или стратегии в тех частях мира, где активно задействованы американские войска. В Афганистане, где Соединенные Штаты находятся в состоянии войны в течение 15 лет, 8 400 американских солдат сейчас несут военную службу, и офицеры там просят еще несколько тысяч. Американские силы играют решающую роль, они помогают иракским войскам отвоевать Мосул у ИГИЛ, и поддерживают курдские и арабские силы в Сирии, которые стремятся вернуть Ракку, столицу самопровозглашенного халифата ИГИЛ. Трамп сказал, что он попросил разработать план, который "разгромит и уничтожит" ИГИЛ, и в понедельник Пентагон представил ему новые возможности, в том числе развертывание нескольких сотен военнослужащих в обеих странах.

Если Трамп и представляет, как справляться со все более агрессивной Россией, которую Пентагон считает угрозой Америке №1, или с Китаем, который становится все более самоуверенным в Южно-Китайском море, то он ничего об этом не говорил. Возможно, непонятные связи Трампа с Россией, которая, как заявляют спецслужбы, взломала демократов в попытке изменить исход выборов в его пользу, не позволяют ему даже говорить о незаконной аннексии Крыма Россией и ее дестабилизирующем поведении в Украине, Сирии и Европе.

Небольшое облегчение наступило после того, как Трамп заявил: "Мы решительно поддерживаем НАТО", отступив от своей прежней двойственности в отношении альянса. Но затем он испортил момент, поскольку начал настаивать на том, что его стимул союзникам в вопросе увеличения военных расходов принес мгновенные результаты и "деньги быстро поступают". (На самом деле, НАТО работает совсем не так, и нет никаких поступающих денег.)

Президентские речи, как правило, представляют собой не подробный план действий, а шанс расставить приоритеты. Что касается внешней политики, Трампу мешает его неопытность, узколобость, протекционистские импульсы и беспорядочный стиль управления, из-за которого ему теперь трудно заполучить способных сотрудников. Он по-прежнему сосредоточен на внутренних вопросах, где ему и его сторонникам, похоже, комфортнее всего. В том, что касается роли Америки в мире и ее многочисленных вызовов, он кажется беспомощным и, в лучшем случае, неуверенным.