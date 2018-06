Взрыв в турецком Измире: полиция ликвидировала двух террористов

В турецком городе Измир полиция ликвидировала двух террористов, которые устроили взрыв возле здания суда, передает СNN Turk.

Сообщается, что турецкие правоохранители сейчас разыскивают третьего террориста.

При этом СМИ отмечают, что в результате взрыва пострадали 11 человек, среди которых есть полицейские.

В то же время издание Anadolu сообщает о 7 раненых, среди них - 2 полицейских.

Взрыв произошел у входа в суд, через который в помещение заходят судьи и прокуроры.

BREAKING State-run Anadolu says 7 wounded inc 2 policemen in car bomb attack near #Izmir courthouse, 2 terrorists killed, 1 on the run. pic.twitter.com/IyAaZmEDku