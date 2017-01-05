Взрыв в турецком Измире: полиция ликвидировала двух террористов

16:28, 05 января 2017
Мир
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Третьего террориста сейчас разыскивают.

Возле здания суда в Измире горели два авто / Фото из соцсетей

В турецком городе Измир полиция ликвидировала двух террористов, которые устроили взрыв возле здания суда, передает СNN Turk.

Сообщается, что турецкие правоохранители сейчас разыскивают третьего террориста.

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При этом СМИ отмечают, что в результате взрыва пострадали 11 человек, среди которых есть полицейские.

В то же время издание Anadolu сообщает о 7 раненых, среди них - 2 полицейских.

Взрыв произошел у входа в суд, через который в помещение заходят судьи и прокуроры.

Напомним, в турецком городе Измир прогремел взрыв.

Взрыв произошел близ помещения суда. На месте взрыва горел автомобиль, туда прибыли кареты «скорой».

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Теги: #Турция#взрыв#Измир