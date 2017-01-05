Власти Турции знают о возможном местонахождении напавшего на ночной клуб в Стамбуле

Турецкая власть имеет данные о возможном местонахождении террориста, который в новогоднюю ночь напал на ночной клуб в Стамбуле. Об этом сказал вице-премьер Турции Вейси Кайнак, передает A Haber .

В то же время, Кайнак не исключил, что террорист мог сбежать за границу.

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По его словам, подозреваемый в совершении теракта по национальности уйгур.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что личность преступника установлена, однако гражданство и имя не назывались.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле.