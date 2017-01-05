В турецком Измире прогремел взрыв возле суда (видео)

В турецком городе Измир прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Отмечается, что взрыв произошел близ помещения суда. На месте взрыва горит автомобиль, сейчас туда едут кареты «скорой».

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Пока информации о пострадавших и погибших нет.

Турецкия СМИ сообщают, что полиция ликвидировала двух террористов, которые устроили взрыв возле здания суда.

Сообщается, что турецкие правоохранители сейчас разыскивают третьего террориста.

При этом СМИ отмечают, что в результате взрыва пострадали 11 человек, среди которых есть полицейские.

В то же время издание Anadolu сообщает о 7 раненых, среди них - 2 полицейских.

Взрыв произошел у входа в суд, через который в помещение заходят судьи и прокуроры.

Как сообщал УНИАН, в турецком городе Измир за нападение на ночной клуб в Стамбуле задержали около 40 человек.

Утверждается, что эти лица имеют отношение к "Исламскому государству" и якобы связанные с расстрелом людей в ночном клубе Reina, который расположен в Стамбуле. Они были задержаны 4 января в Эгейском регионе Турции. Среди задержанных двадцать детей - девять мальчиков и 11 девушек, которые родом в основном из Восточного Туркестана, Дагестана и Кыргызстана.