Олланд рассказал об условиях, при которых ЕС отменит санкции против России

Президент Франции Франсуа Олланд заявляет, что санкции с России могут быть сняты только в случае полного выполнения ею Минских договоренностей.

Об этом он заявил в эфире телеканала France 24, сообщает посольство Украины во Франции в Twitter.

«Президент Ф.Олланд для @FRANCE24:Санкции с РФ могут быть сняты только в случае полного выполнения Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

При этом Олланд подчеркнул, что с Россией нужно сотрудничать.

«Мы должны сотрудничать с Россией, у нас есть общие интересы», - цитирует в Twitter телеканала France 24 французского президента.

