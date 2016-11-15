Олланд рассказал об условиях, при которых ЕС отменит санкции против России
ЕС пойдет на отмену санкций против РФ, если Кремль полностью выполнит Минские договоренности.
Президент Франции Франсуа Олланд заявляет, что санкции с России могут быть сняты только в случае полного выполнения ею Минских договоренностей.
Об этом он заявил в эфире телеканала France 24, сообщает посольство Украины во Франции в Twitter.
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«Президент Ф.Олланд для @FRANCE24:Санкции с РФ могут быть сняты только в случае полного выполнения Минских договоренностей», - говорится в сообщении.
При этом Олланд подчеркнул, что с Россией нужно сотрудничать.
«Мы должны сотрудничать с Россией, у нас есть общие интересы», - цитирует в Twitter телеканала France 24 французского президента.
VIDEO - EXCLUSIVE - François Hollande: "we need to engage with Russia, we have common interests" https://t.co/p2H3a07gc5pic.twitter.com/N5XZweCJ8D— FRANCE 24 English (@France24_en) 15 ноября 2016 г.
Как сообщал УНИАН, вчера, 14 ноября, президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что на саммите Совета ЕС в декабре санкции против России будут продлены.