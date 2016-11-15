Олланд рассказал об условиях, при которых ЕС отменит санкции против России

21:01, 15 ноября 2016
Мир
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ЕС пойдет на отмену санкций против РФ, если Кремль полностью выполнит Минские договоренности.

Франсуа Олланд / REUTERS

Президент Франции Франсуа Олланд заявляет, что санкции с России могут быть сняты только в случае полного выполнения ею Минских договоренностей.

Об этом он заявил в эфире телеканала France 24, сообщает посольство Украины во Франции в Twitter.

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«Президент Ф.Олланд для @FRANCE24:Санкции с РФ могут быть сняты только в случае полного выполнения Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

При этом Олланд подчеркнул, что с Россией нужно сотрудничать.

«Мы должны сотрудничать с Россией, у нас есть общие интересы», - цитирует в Twitter телеканала France 24 французского президента.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 ноября, президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что на саммите Совета ЕС в декабре санкции против России будут продлены.

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