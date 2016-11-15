США ввели санкции против шестерых "депутатов Госдумы РФ" от Крыма

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В списке оказались бывший зампред "правительства Крыма" Руслан Бальбек, а также "депутаты" Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов, Дмитрий Белик.

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"В результате сегодняшнего решения заморожены все активы Белика, Козенко, Бахарева, Савченко, Бальбека и Шперова, находящиеся в американской юрисдикции. Гражданам США запрещено участвовать в операциях с ними", - сказано в сообщении.

В Мифине подчеркнули, что США "не признают незаконные выборы в Государственную Думу РФ, которые прошли в Крыму".

Как сообщал УНИАН, 18 сентября на выборах в Госдуму РФ в Крыму были избраны восемь депутатов. Так называемыми «депутатами Госдумы» от Крыма стали шесть кандидатов от партии «Единая Россия». По партийным спискам прошли самопровозглашенные вице-премьер-министры Крыма Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также прокурор Наталья Поклонская. В то же время Сергей Аксенов, который возглавлял список «Единой России» на полуострове, от депутатского мандата отказался.

Еще четыре человека «избраны» в одномандатных округах: Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик. Все они представляют «Единую Россию».