ФБР возобновило расследование по делу о переписке Клинтон

Об этом в своем Twitter написал член Конгресса Джейсон Чейффиц.

По словам Чейффица, директор ФБР сообщил ему, что служба обнаружила электронные письма, которые могут быть причастны к расследованию.

FBI Dir just informed me, "The FBI has learned of the existence of emails that appear to be pertinent to the investigation." Case reopened — Jason Chaffetz (@jasoninthehouse) October 28, 2016

Письмо ФБР к Конгрессу США опубликовал журналист телеканала NBC Фрэнк Торп.

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BIG: The FBI is reopening its investigation into @HillaryClinton's email server. Here's the letter from the FBI to Congress: pic.twitter.com/OKjipTeiJp — Frank Thorp V (@frankthorp) October 28, 2016

В нем сообщается, что ФБР узнало о существовании писем Клинтон, которые могут быть важными для расследования дела.

Однако имеют ли они непосредственное отношение к делу ФБР пока узнать не смогло.

Напомним, в США Клинтон обвиняют в использовании незащищенного сервера для рабочей переписки во время ее пребывания на посту госсекретаря США. При этом глава ФБР Джеймс Коми рекомендовал министерству юстиции не возбуждать дело в отношении Хиллари Клинтон в связи с ее неосторожным обращением с документами. В результате генеральный прокурор США Лоретта Линч отказалась выдвигать обвинения против Клинтон.