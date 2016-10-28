ФБР возобновило расследование по делу о переписке Клинтон

23:11, 28 октября 2016
Мир
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Федеральное бюро расследований США возобновило расследование по поводу использования бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон личного сервера для электронной почты, в том числе для передачи секретных данных. 

REUTERS

Об этом в своем Twitter написал член Конгресса Джейсон Чейффиц.

По словам Чейффица, директор ФБР сообщил ему, что служба обнаружила электронные письма, которые могут быть причастны к расследованию.

Письмо ФБР к Конгрессу США опубликовал журналист телеканала NBC Фрэнк Торп.

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В нем сообщается, что ФБР узнало о существовании писем Клинтон, которые могут быть важными для расследования дела.

Однако имеют ли они непосредственное отношение к делу ФБР пока узнать не смогло. 

Напомним, в США Клинтон обвиняют в использовании незащищенного сервера для рабочей переписки во время ее пребывания на посту госсекретаря США. При этом глава ФБР Джеймс Коми рекомендовал министерству юстиции не возбуждать дело в отношении Хиллари Клинтон в связи с ее неосторожным обращением с документами. В результате генеральный прокурор США Лоретта Линч отказалась выдвигать обвинения против Клинтон.

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