ФБР возобновило расследование по делу о переписке Клинтон

Об этом в своем Twitter написал член Конгресса Джейсон Чейффиц.

По словам Чейффица, директор ФБР сообщил ему, что служба обнаружила электронные письма, которые могут быть причастны к расследованию.

FBI Dir just informed me, "The FBI has learned of the existence of emails that appear to be pertinent to the investigation." Case reopened