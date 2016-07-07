Генпрокурор США не будет предъявлять обвинений Клинтон по делу об электронной переписке

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Линч.

«Я получила и приняла рекомендации ФБР о том, что продолжающегося около года расследование должно быть закрыто и никакие обвинения никому в рамках этого расследования не предъявлять», – говорится в заявлении Линч.

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Ранее УНИАН сообщал, что ФБР будет рекомендовать Департаменту юстиции не возбуждать уголовное дело в отношении кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. При этом директор ФБР Джеймс Коми отметил, что "прецедент возможного нарушения Устава в отношении секретной информации" имел место.

Как известно, скандал с электронной почтой Клинтон получил огласку в марте прошлого года. В то время она занимала пост секретаря. Возможное уголовное производство по этому поводу американские СМИ называли одним из наибольших препятствий на пути Клинтон к номинации от Демократической партии, а также к президентскому креслу.

В сентябре Клинтон публично извинилась за использование для служебной переписки частного сервера, а также обещала опубликовать письма.