Вспышка насилия в Сирии ставит под угрозу мирные переговоры - Могерини

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней и политики и политики безопасности Федерики Могерини, передает Европейская правда.

"Возврат к боевым действиям не принесет ничего, кроме потери большего количества жизней и отложения переговоров, которые являются единственным путем достижения мира для народа Сирии" - заявляет Могерини.

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По ее словам, остановка насилия являются необходимой предпосылкой для переговоров и для обеспечения полноценного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи во все районы Сирии.

"Необходимое давление на стороны конфликта для уважения к режиму прекращения боевых действий, возобновление переговоров в духе доброй воли и продолжения работы спецпосланника ООН по содействию заключению соглашения между сирийскими сторонами", – говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, последние авиаудары по подконтрольным оппозиции районам Алеппо разрушили госпиталь и забрали жизни десятков людей, среди которых были врачи и дети. ООН призывает Москву и Вашингтон спасти перемирие в Сирии, которое "еле живет". За последние шесть дней при бомбардировках и обстрелах в разделенном между правительственными войсками и силами оппозиции Алеппо погибли около 200 человек. Две трети жертв со стороны оппозиции.