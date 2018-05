Вспышка насилия в Сирии ставит под угрозу мирные переговоры - Могерини

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней и политики и политики безопасности Федерики Могерини, передает Европейская правда.

"Возврат к боевым действиям не принесет ничего, кроме потери большего количества жизней и отложения переговоров, которые являются единственным путем достижения мира для народа Сирии" - заявляет Могерини.

Читайте такжеВ Алеппо после небольшого затишья возобновились бои

По ее словам, остановка насилия являются необходимой предпосылкой для переговоров и для обеспечения полноценного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи во все районы Сирии.

"Необходимое давление на стороны конфликта для уважения к режиму прекращения боевых действий, возобновление переговоров в духе доброй воли и продолжения работы спецпосланника ООН по содействию заключению соглашения между сирийскими сторонами", – говорится в заявлении.

Statement by @FedericaMog on the situation in #Syriapic.twitter.com/kQRFvypMi6