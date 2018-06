В Колумбийском университете объявили лауреатов Пулитцеровской премии

Приз в номинации "За служение обществу" получило агентство Associated Press за расследование о серьезных нарушениях во время поставок морепродуктов в американские супермаркеты и рестораны. Это расследование, как отмечается в заявлении комитета, позволило привлечь виновных к ответственности и начать реформы.

Приз за оперативное освещение текущих событий получила газета The Los Angeles Times за материалы о стрельбе в Сан-Бернардино и дальнейшем расследовании этого теракта.

Приз за лучшее расследование получили журналисты Tampa Bay News Леонора ЛаПитер и Энтони Кормир, а также Майкл Брага из Sarasota Herald-Tribune за общий материал о насилии в отношении пациентов психиатрических клиник во Флориде.

Луареатами в номинации "Мастерство" стали журналисты Кристиан Миллер с ProPublica и Кен Армстронг с Marshall Project, которые расследовали причины неудач правоохранительных органов в раскрытии дел об изнасиловании.

Приз за освещение местных новостей получили Майкл ЛаФорджия, Кара Фицпатрик и Лиза Гартнер с Tampa Bay Times, за освещение национальных – The Washington Post. Приз за освещение международных тем получила Алиса Дж. Рубин из The New York Times.

Приз за лучший очерк получила Кэтрин Шульц из The New Yorker за материал о разломе Каскадия (речь идет о движении литосферных плит). Ее очерк назван "шедевром экологической статьи".

Приз за лучший комментарий получил Фарах Штокман с Boston Globe за серию колонок о практике "басинга" в Бостоне (когда детей одной этнической группы возили на специальном автобусе в школу другого района, чтобы достичь "расового равновесия") и его влияние на нынешние расовые противоречия.

Награду за лучшую критику получила Эмили Нуссбаум за серию телевизионных обзоров.

Приз за лучший редакционный материал получила газета The Sun за "ярость и возмущение" требования "правды и справедливости" после того, как в одном из исправительных учреждений сотрудниками был убит заключенный.

Джек Охман с The Sacramento Bee получил награду в номинации "Лучшая карикатура".

Фотографы Маурисио Лима, Сергей Пономарев, Тайлер Хикс и Даниэль Эттер из New York Times, а также команда фотографов агентства Thomson Reuters получили награду в номинации "Новостная фотография" за освещение миграционного кризиса в Европе.

Приз за лучшую художественную фотографию получила Джессика Ринальди из Boston Globe за фотоисторию о мальчике, который "пытается найти почву под ногами" после насилия со стороны тех, кому он доверял.

Пулитцеровская премия, которая вручается с 1917 года – одна из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.