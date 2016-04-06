Нацгвардия РФ является страховкой Путина на случай госпереворота - Stratfor

​"Создав Национальную гвардию и назначив Золотова во главе этой силовой структуры, Путин, возможно, стремится защитить свою администрацию от угрозы государственного переворота. Это позволяет предположить, что глава Кремля сомневается, останутся ли другие силовые структуры, — ФСБ, Внутренние войска МВД или даже армия — лояльными к нему в случае государственного переворота. Будучи прилежным исследователем истории России, Путин, видимо, пытается избежать опасной незащищенности, которую чувствовал его предшественник (Борис Ельцин) во время всего своего правления", — цитирует РБК отчет Stratfor.​​

Аналитики, ссылаясь на публикации в российской прессе, отметили, что попытку создать Национальную гвардию предпринимал еще первый президент России Борис Ельцин, который опасался нелояльности верхушки ФСБ, во главе нового силового ведомства должен был встать генерал Александр Коржаков, который тогда возглавлял службу безопасности президента. Однако администрации Ельцина, отмечают аналитики, не хватило сил создать ее.

"Путин, как и Ельцин, видимо, намеревается создать Национальную гвардию как свою личную армию. Не имея особых отличительных функций, новая гвардия будет очередным силовым ведомством, которое будет делить обязанности с МВД и ФСБ. При этом президент назначил главой Нацгвардии главнокомандующего Внутренними войсками МВД Виктора Золотова, освободив его от прежних обязанностей. Золотов — бывший телохранитель Путина и, по имеющимся данным, одно из наиболее доверенных лиц нынешнего главы Кремля. Точно так же, как Коржаков был для Ельцина. Назначив Золотова главой Национальной гвардии, Путин показал истинную природу этого, на первый взгляд излишнего, силового ведомства", — резюмировали американские аналитики.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД.

"Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью….", - заявил президент РФ.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что создание Нацгвардии не связано с предстоящими выборами.

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