Национальную гвардию РФ возглавил бывший охранник Путина

Указ опубликован на сайте Кремля, он вступает в силу со дня его подисания.

"Назначить Золотова Виктора Васильевича директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками Национальной гвардии Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Отметим, что с 2014 года Золотов командовал Внутренними войсками РФ, а до 2013 года занимал пост руководителя службы охраны Путина.

Читайте такжеПутин переподчинил непосредственно себе РосархивНапомним, 5 апреля президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД. "Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью….", - заявил президент РФ.