В Минске после трехлетнего перерыва возобновляет работу посольство Швеции
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты шведского посла Мартина Оберга и заявил, что пришло время восстановить полноформатное сотрудничество со Швецией.
Отношения между Минском и Стокгольмом разладились летом 2012 года, после так называемого "плюшевого десанта", когда шведский легкомоторный самолет долетел до столицы Беларуси, разбросав по пути следования плюшевых медвежат с прикрепленными к ним лозунгами в поддержку демократии, сообащет Би-би-си.
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Белорусская сторона обвинила тогда официальный Стокгольм в провокации конфликта и в августе 2012 года не продлила аккредитацию послу Швеции Стефану Эрикссону. Минск назвал деятельность шведского дипломата деструктивной.
В ответ шведские власти заявили, что не примут нового посла Беларуси и рекомендовали двум сотрудникам белорусского посольства покинуть Стокгольм.
30 августа 2012 года оба посольства прекратили свою работу. Функции шведского посольства в Минске выполняло диппредставительство Эстонии, белорусского в Стокгольме - посольство Латвии.
Весной 2013 года белорусская сторона удовлетворила просьбу шведской стороны и аккредитовала в Минске временного поверенного в делах Швеции в Белоруссии. Белорусское посольство в Стокгольме не работает до сих пор.
Эксперты в Минске связывают потепление в белорусско-шведских отношениях с предстоящими осенью президентскими выборами в Беларуси, накануне которых Минск традиционно демонстрирует стремление к улучшению отношений с Европой.