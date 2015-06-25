В Минске после трехлетнего перерыва возобновляет работу посольство Швеции

Отношения между Минском и Стокгольмом разладились летом 2012 года, после так называемого "плюшевого десанта", когда шведский легкомоторный самолет долетел до столицы Беларуси, разбросав по пути следования плюшевых медвежат с прикрепленными к ним лозунгами в поддержку демократии, сообащет Би-би-си.

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Белорусская сторона обвинила тогда официальный Стокгольм в провокации конфликта и в августе 2012 года не продлила аккредитацию послу Швеции Стефану Эрикссону. Минск назвал деятельность шведского дипломата деструктивной.

В ответ шведские власти заявили, что не примут нового посла Беларуси и рекомендовали двум сотрудникам белорусского посольства покинуть Стокгольм.

30 августа 2012 года оба посольства прекратили свою работу. Функции шведского посольства в Минске выполняло диппредставительство Эстонии, белорусского в Стокгольме - посольство Латвии.

Весной 2013 года белорусская сторона удовлетворила просьбу шведской стороны и аккредитовала в Минске временного поверенного в делах Швеции в Белоруссии. Белорусское посольство в Стокгольме не работает до сих пор.

Эксперты в Минске связывают потепление в белорусско-шведских отношениях с предстоящими осенью президентскими выборами в Беларуси, накануне которых Минск традиционно демонстрирует стремление к улучшению отношений с Европой.