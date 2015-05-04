Лукашенко заявляет о потеплении отношений с Западом

Об этом он заявил в Минске во время встречи с федеральным министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцем, пишет РИА Новости.

"Нынешний уровень взаимоотношений мы характеризуем как некоторое потепление", - заявил Лукашенко.

Белорусский президент заявил о желании Минска, чтобы Австрия и Запад в целом "посмотрели поближе на Беларусь и сделали ряд шагов в правильном направлении".

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Он напомнил, что ранее страны были настроены на развитие контактов, однако затем "Запад решил поменять тактику, возможно и стратегию отношения к Беларуси".

Он также заявил, что доволен уровнем сотрудничества Беларуси и Австрии, однако выразил надежду, что после нынешнего визита последуют "масштабные шаги по развитию сотрудничества".

В свою очередь Курц отметил, что регион переживает "непростое время", напомнив о ситуации в Украине.

"Но и в других странах ощущается определенная напряженность, которая сказывается на ситуации в регионе в целом и не может не сказываться на Беларуси", - сказал он.