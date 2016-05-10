"Панамский скандал": Появились новые данные об офшорах окружения Путина

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), передает slon.ru.

В архиве содержится информация о нескольких компаниях, зарегистрированных на друга российского лидера, виолончелиста Сергея Ролдугина, в частности, Raytar Limited (Британские Виргинские острова), о которой ранее не было известно.

Также были опубликованы данные о зарегистрированных на Британских Виргинских островах фирмах, принадлежащих бизнесменам Ротенбергам. За Борисом Ротенбергом числятся Kenrick Overseas Ltd., Culloden Properties Limited и Highland Ventures Group Limited. На имя Аркадия Ротенберга зарегистрированы компании Breckenridge Global Management Limited,Beechwood Associates Inc. и Causeway Consulting Limited. Сыну Аркадия Ротенберга Игорю принадлежит фирма Stormont Systems Limited.

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На имя главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, согласно архиву, зарегистрирована фирма Sermolent Equities Inc. Юрисдикция компании не уточняется.

В то же время в базе данных «панамского архива» нет информации о фирме фигуристки Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Ранее со ссылкой на предоставленные ICIJ документы сообщалось, что на спортсменку зарегистрирована офшорная компания Carina Global Assets Ltd., также находящаяся в юрисдикции Британских Виргинских островов.

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Сергей Ролдугин действительно занимается предпринимательством, сообщал Путин, но выручает небольшие деньги, на которые покупает музыкальные инструменты для музыкальных учреждений России. В Кремле подчеркивали, что все операции фирм музыканта законны и призвали журналистов уважать его частную жизнь. Позже СМИ пришли к выводу, что компания Ролдугина International Media Overseas S.A. получила средства за продажу акций «Роснефти», пропажу которых обнаружил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Ранее УНИАН сообщал, что международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 9 мая опубликовал базу данных с информацией о более чем 214 тысячах офшорных компаний с "Панамского архива".