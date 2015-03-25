СМИ: на упавшем A320 летели граждане Аргентины, Колумбии, США, Мексики

Об этом сообщает газета ABC со ссылкой на свои источники в барселонском аэропорту Эль-Прат.

Согласно утверждениям газеты, родственники подтвердили, что эти люди летели злополучным рейсом. Ранее Germanwings сообщала, что на борту были 67 граждан Германии. Среди погибших газета называет 47 граждан Испании, передает РИА Новости.

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Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп. Власти Франции заявляли, что жертвами крушения Airbus стали все без исключения 150 человек, находившихся на борту. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.