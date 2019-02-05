"Ведет себя странно": в сети появилось видео допроса Майкла Джексона по делу о педофилии

Джексон ерзает на стуле, хихикает и улыбается, когда ему задают вопросы о растлении мальчиков в Неверленде.

В сети появилось видео допроса Майкла Джексона по делу о растлении малолетних, датируемое 1 марта 1996 года.

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Эксклюзивное видео опубликовано на DailyMail TV, сообщает Daily Mail. Видео показывает единственный записанный допрос певца в отеле Four Seasons в Нью-Йорке.

На видео певец заметно нервничает и ведет себя странно. Джексон ерзает на стуле, хихикает и улыбается, когда ему задают вопросы о растлении мальчиков в Неверленде (ранчо Джексона в Калифорнии, где он построил развлекательный парк и собственный зоопарк..

Певец отрицает обвинения, смеется и сравнивает себя с Иисусом.

"Иисус сказал любить детей и быть как дети", - сказал Джексон.

DailyMailTV

Напомним, в 1993 году против Майкла Джексона было возбуждено дело о совращении 13-летнего Джордана Чендлера. Однако после мирового соглашения семья Чендлеров отозвала исковое заявление и дело было прекращено. Сообщалось, что певец выплатил семье мальчика компенсацию в размере более 20 миллионов долларов. Обвинявший Джексона в педофилии отец парня Эван Чендлер в ноябре 2009 года покончил жизнь самоубийством.