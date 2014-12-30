Три часа свободы в Москве закончились, ОМОН затолкал митинг в метро

В митинге приняли участие несколько тысяч человек (на странице события в Facebook зарегистрировались свыше 18 тысяч), в том числе и учасники контрмитинга против Навальных, неизвестные люди в гражданском, ходившие "на подхвате" у милиционеров, и большое количество собственно силовиков.

Митингующие скандировали лозунги за справедливую судебную систему и прекращение произвола властей: "За справедливый суд", "Казаки в автозаки", "Навальный", "Россия будет свободной", "Хватит врать и воевать", "Позор титушкам", "Гопота не пройдет" и другие.

Читайте такжеМосква: Манежную площадь почти очистили, задержаны более 170 человек, митинг продолжаетсяПротивники митинга, в свою очередь, советовали оппонентам убираться в США и кричали "Майдан не пройдет".

В течение трех часов ОМОН в несколько бросков разделил митингующих, вытеснил их с Манежной площади на площадь Революции и практически затолкал митинг на станцию метро Театральная. По данным ОВД-инфо на 21:20, во время акции были задержаны как минимум 245 человек.

Аналогичные акции прошли в Петербурге и Екатеринбурге.

Как сообщает Дождь, на Маловой Садовой улице в Петербурге вечером 30 декабря собрались на «народный сход» сторонники политика Алексея Навального. По оценкам очевидцев, в акции участвовали от одной до двух тысяч человек.

В акции в Екатеринбурге приняли участие от 200 до 300 человек. Информации о задержаниях нет, сообщает Дождь.

Как сообщал УНИАН, Замосковорецкий суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищениях в компании «Ив Роше», о которых сама компания не заявляла.

Алексей Навальный получил 3,5 года условно и 500 тысяч рублей штрафа.

Олег Навальный приговорен с 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Сегодня Олег Навальный доставлен в Бутырку, где он будет находиться до вступления приговора в силу. Алексей Навальный был задержан на Манежной площади, после чего доставлен домой.