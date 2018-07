Разбитую звезду Трампа в Голливуде охраняли «красноармейцы» с флагом России (видео)

На прошлой неделе звезда Дональда Трампа в Голливуде снова стала жертвой вандалов. Ее буквально полностью разбили киркой.

Как пишет The Independent, это случилось уже второй раз за последние два года. И в чрезвычайном случае обращения кармы в природе, Остин Клэй, который поиздевался над звездой Трампа, вышел из тюрьмы после того, как залог за него внес мужчина, который устроил первую атаку в прошлом году.

Однако, троллинг действующего президента США продолжился, ведь после этого у жертвы вандалов появились два "охранника" в форме советской Красной армии. Держа флаг России в руках, мужчины в грубых шинелях и в шапках-ушанках, несмотря на жаркую погоду, с суровыми лицами охраняли то, что осталось от звезды Трампа. Это вызвало фурор в американском сегменте интернета.

«Хорошо разыграно, Калифорния! Российские охранники защищают звезду своего товарища Трампа на голливудской аллее славы», - написала в Twitter пользователь Mia.

«Красная армия на страже звезды Трампа в Голливуде», - посмеялся другой пользователь Par.

Тем временем, случай заметил ведущий одного из американских комедийных шоу Джимми Киммел, который прокомментировал: «Вот что товарищи делают для товарищей».

