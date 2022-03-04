Он опубликовал видео, на котором видно, как взрывается боекомплект.

Украинские артиллеристы уничтожили базу российских десантников в районе села Козаровичи Киевской области.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Несколько часов назад украинская артиллерия накрыла базу десантуры", - написал он.

По словам советника главы МВД, база была расположена на территории предприятия в районе села Козаровичи.

"Филигранно-точная работа. Слева видно, как горит и взрывается боекомплект", - прокомментировал Геращенко опубликованное им видео.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам, которые вторглись 24 февраля в нашу страну.

Враг потерял колонну техники на Черниговщине и самолет под Волновахой.

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