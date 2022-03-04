Украинские артиллеристы уничтожили базу российских десантников в районе села Козаровичи Киевской области.
Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Несколько часов назад украинская артиллерия накрыла базу десантуры", - написал он.
По словам советника главы МВД, база была расположена на территории предприятия в районе села Козаровичи.
"Филигранно-точная работа. Слева видно, как горит и взрывается боекомплект", - прокомментировал Геращенко опубликованное им видео.
Как сообщал УНИАН, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам, которые вторглись 24 февраля в нашу страну.
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