Разрешение США на удары по территории России изменило войну, но этого недостаточно, - Defense News

Украина хочет расширения политики в отношении атак на территорию России.

В конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием. Впрочем, речь шла только о территории региона на северо-востоке. Это долгое время было ярко-красной линией для США. Впрочем, Украина через несколько дней сказала, что этого недостаточно, пишет Defense News.

"Достаточно ли этого? Нет", - сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Сингапуре после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином.

Пытаясь избежать эскалации, администрация задержала поставки некоторого вооружения, чтобы позже изменить курс. Постоянная смена политики США часто оставляет Киев недовольным.

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Последним самым выдающимся примером такой ситуации стали удары по территории РФ. Ограниченные полномочия, которые Белый дом дал Украине для этих атак уже расширяются. И если так будет продолжаться и дальше, говорят аналитики, это может иметь реальное влияние на борьбу.

"Это может действительно изменить войну", - сказал аналитик Института изучения войны Джордж Баррос.

Через две недели после комментариев Зеленского высокопоставленный чиновник Пентагона, что политика может двигаться в этом направлении.

"Если вы оглянетесь на ход конфликта, вы можете найти ряд сфер, где мы не хотели что-то делать, а потом мы это сделали. Поэтому никогда не говори никогда", - сказал чиновник.

Другой подход

В мае Россия начала новое наступление вблизи Харькова. В отличие от других крупных городов страны, Харьков расположен вблизи российской границы. В значительной степени из-за запрета ударов по РФ оружием Запада, оккупанты могли вести огонь со своей стороны границы без значительного возмездия.

"Вы можете просто взглянуть на карты... на которых показано, как россияне скапливаются прямо за границей и используют это, чтобы нанести удары по Украине", - сказал представитель Пентагона.

Украина попросила разрешение бить по России, на что Вашингтон согласился после поддержки европейских пантнеров. Украина теперь может стрелять американским оружием по России, чтобы защитить себя вокруг Харькова. Впрочем, запрещено применять дальнобойное оружие, в частности ATACMS.

Через несколько недель официальные лица США заговорили об изменениях на фронте. Когда Остин посетил штаб-квартиру НАТО в июне, члены делегации США назвали настроение "приподнятым".

"Я вижу замедление продвижения русских и стабилизацию этого конкретного участка фронта", - сказал Остин.

Некоторые аналитики скептически отнеслись к этой информации. Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир, сказал, что к тому времени, когда политика США в отношении ударов изменилась, Россия уже начала терять обороты.

"Наступление России уже достигло кульминации до того, как изменение политики вступило в силу", - сказал он.

Это не означает, что разрешение на удары по России было напрасным. Российским войскам пришлось рассредоточиться, чтобы не стать легкой мишенью. Это усложнит начало новых наступательных действий. Но это ограниченная польза.

"Это не будет иметь значительных изменений в долгосрочной перспективе", - сказал Баррос.

"Право на самозащиту"

Группа чиновников в США и за рубежом настаивала на отмене оставшихся ограничений. Среди этой группы есть генеральный секретарь НАТО.

Незадолго до июньской встречи в Брюсселе Йенс Столтенберг зашел в фойе штаб-квартиры, чтобы поговорить с журналистами. Относительно ударов по России он сделал два заявления: из-за того, что граница и линия фронта находятся очень близко возле Харькова, Украине было бы трудно защищаться, если бы она не могла вести огонь по России; и избежание эскалации со стороны партнеров не должно ложиться бременем на Украину.

"Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России - это часть права на самооборону", - сказал он.

Члены Конгресса призвали администрацию Байдена ослабить ограничения для Украины. К ним присоединились многие европейские партнеры.

"Россия организует атаки со своей территории, и мы накладываем ограничения на Украину. Это чушь", - заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашчюнас.

Но исходя из нескольких последних заявлений американских чиновников, непонятно, что это за ограничения. Во время брифинга в Брюсселе представителя Пентагона попросили объяснить политику США в отношении ударов по России. Он сделал паузу, открыл подшивку подготовленных записок и перечислил несколько заготовленных тезисов со словами "ограничено", "военные цели", "только у границы".

"Больше деталей нет", - сказал чиновник, вызвав смех репортеров.

Позже в тот же день на пресс-конференции Остин ответил на вопрос о политике, освещая ее вокруг северо-востока Украины.

"Возможность вести встречный огонь в этом ближнем бою в Харьковской области - вот в чем заключается (политика США в отношении ударов - УНИАН)", - сказал он.

Через несколько дней в интервью PBS советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что разрешение на нанесение удара "распространяется на любое место, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую, чтобы попытаться захватить дополнительную территорию".

"Это не география. Речь идет о здравом смысле", - сказал он.

По словам Дмитрия Клименкова, заместителя министра обороны по вопросам закупок, с точки зрения Украины политика "достаточно понятна". Он отказался комментировать, должна ли политика быть более свободной.

Красные линии

Когда речь идет об ударах на большие расстояния, в частности ATACMS, администрация Байдена провела красную линию. Но для ограничения есть причины.

США хотят, чтобы Украина максимально сосредоточила свой ответ на вторжение России. Препятствие Украине вести огонь еще дальше в сторону России заставляет страну сосредоточиться на "ближнем бою".

Есть также фактор эскалации: Россия является государством, которое имеет ядерное оружие, и во время войны несколько раз угрожала применить это оружие, хотя этого не произошло.

Беспокойство относительно более глубокой или широкой войны влияло на политику администрации Байдена после полномасштабного вторжения два года назад. Но это беспокойство изменилось, поскольку Пентагон лучше понимает истинную готовность России к эскалации.

"Риск эскалации не так высок, как, возможно, был в начале войны. Со временем ты понимаешь немного больше", - сказал генерал Си Кью Браун, старший офицер армии США.

Украина получила более мощное оружие и больше полномочий его использовать. Только в марте администрация Байдена прислала Украине ракеты большой дальности ATACMS. Страна уже использует их, в частности для ударов по батареям противовоздушной обороны в Крыму.

Способность Украины нанести удар по российским объектам в Крыму заставила Москву реструктуризировать свои силы там, переместив большую часть своего военно-морского флота подальше. Россия, скорее всего, будет вынуждена разнести свои средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы друг от друга.

"Россия постоянно ведет огонь спокойно, зная, что Украина не будет открывать огонь в ответ", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Сингапуре.

"Суверенное решение"

Но Украина открыла ответный огонь. В течение этого года ее военные наносили удары по нефтеперерабатывающим заводам по всей России, пытаясь нанести ущерб одному из основных источников дохода правительства РФ.

Эти удары вызвали споры в Вашингтоне. Во время слушаний в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил в апреле помощник министра обороны по вопросам международной безопасности заявил, что Пентагон не хочет, чтобы Украина атаковала гражданскую инфраструктуру.

"Пока что удары, которые мы видели по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну", - сказала Селеста Валландер.

Но Украина не использовала американское оружие для этих ударов, что означало. "Это суверенное решение Украины", - отметил Валландер.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что его страна имеет два набора дальнобойного оружия: беспилотники, которые могут стрелять на 1500 км, и ракеты дальностью 700 км. Ограничивающим фактором для этих возможностей является масштаб. То есть, Украина знает, как их изготавливать, и могла бы увеличить производство, но для этого не хватает финансирования.

Офицер украинского оборонного ведомства Клименков был более осторожным в комментариях.

"У нас недостаточно возможностей, чтобы создать необходимое количество оружия большой дальности", - сказал он.

Это означает, что пока что Украине нужно будет продолжать использовать оружие других стран и придерживаться их правил. Но создание собственного дальнобойного оружия остается главным приоритетом.

"Это нелегко. Это требует времени", - добавил он.

Разрешение на использование западного оружия по территории РФ: последние новости

Уже более 10 стран-партнеров Украины предоставили разрешение на использование своего оружия на территории России. В частности, среди них Канада, Германия, Финляндия, Франция, Соединенные Штаты.

Накануне глава немецко-украинского ситуационного центра генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдиг заявил, что Украина может сбивать самолеты захватчиков в российском воздушном пространстве из систем Patriot.

По словам командира роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрия Федоренко, Силы обороны уже начали применять западное оружие на территории РФ на Харьковском направлении.

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