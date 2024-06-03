По словам Петра Черника, разрешение на использование "Patriot" против российских самолетов на территории РФ не сможет решить проблему российских КАБов.

Разрешение украинских партнеров бить по территории РФ может помочь Силам обороны решить как тактические, так и стратегические вопросы, считает военный эксперт Петр Черник.

"Если говорить о Британии или Франции - это ракеты "Storm Shadow" и "SCALP", которые могут наносить удары до 250 километров. Для этих ракет отличной целью будут военные аэродромы и базы с нефтепродуктами. Все остальные союзники - это артиллерия. Есть замечательная шведская установка Archer, которая может наносить удары на расстояние до 30 км. Понимаем, что условная несколько батальонно-тактических групп, которые переходят в боевые порядки с их стороны - это как раз 20-30 километров. И один дивизион может существенно решить вопрос развертывания этих групп", - сказал Черник в эфире телемарафона.

Он также добавил, что возможность использования систем ПВО "Patriot" по целям на территории РФ хоть и может помочь Силам обороны Украины, однако, такая стратегия имеет определенные недостатки.

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"Главный носитель КАБов - это "Су-34", который может брать на борт до 6 бомб калибра ФАБ-250, ФАБ-500 и до трех бомб калибра ФАБ-1500. Он сбрасывает их с расстояния около 30 километров от границы. А "Patriot" имеет дальность поражения цели до 120 километров. Но есть нюанс - это большая и тяжелая машина, которая является прекрасной целью для "Ланцета". И это бесконечная игра в кота и мышь - кто кого переиграет. По настоящему эту проблему решило бы, когда появились бы наконец F-16. Две три ракеты, выпущенные по "Су-34" и он обречен. Если бы за месяц мы посадили машин 20-30, они бы точно прекратили их применять", - пояснил Черник.

Разрешение на использование западного оружия по территории РФ: последние новости

Уже более 10 стран-партнеров Украины предоставили разрешение на использование своего оружия на территории России. В частности, среди них Канада, Германия, Финляндия, Финляндия, Франция, Соединенные штаты.

По мнению британского военного аналитика Филипса О'Брайена, разрешение США наносить удары по территории России американским оружием уже влияет на ситуацию на поле боя.

Накануне глава немецко-украинского ситуационного центра генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдиг заявил, что Украина может сбивать самолеты захватчиков в российском воздушном пространстве из систем Patriot.

По словам командира роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрия Федоренко, Силы обороны уже начали применять западное оружие на территории РФ на Харьковском направлении.

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