По его словам, это будет в рамках международного права.

Украина может сбивать самолеты захватчиков в российском воздушном пространстве из систем Patriot.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут применяться и в Харьковской области, и на территории России они отлично подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут сбрасывать ужасные бомбы", - заявил глава немецко-украинского ситуационного центра генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдиг, которого цитирует Тагеѕсһау.

По его словам, ответственность за использование систем лежит исключительно на украинских военных.

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"Использовать их можно в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и также будут делать это с большим тактическим мастерством и достигнут успеха", - подчеркнул генерал.

Разрешение на использование западного оружия по РФ

Как сообщал УНИАН, уже более 10 стран разрешили ВСУ бить своим оружием по территории РФ. В частности, ВСУ могут наносить удары оружием, которое передала Канада, Германия, Финляндия, Франция и другие.

Также СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории РФ американским оружием.

Разрешение США наносить удары по территории России американским оружием уже влияет на ситуацию на поле боя, в частности разрушает российские планы по наступлению на Харьков, заявил британский военный аналитик Филипс О'Брайен.

Он предположил, что ВСУ смогут сорвать российское наступление на Сумы еще до того, как оккупанты пересекут границу.

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