Продажи б/у автомобилей в Украине выросли в 7 раз

Отмечается, что в апреле первичную регистрацию в Украине прошли 22,5 тысячи легковых авто.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 7 раз и составил 206,93 тысячи авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Отмечается, что в апреле первичную регистрацию в Украине прошли 22,5 тысячи легковых авто.

В результате доля бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке составила почти 77%.

"По сравнению с апрелем прошлого года регистрации ввезенных из-за границы легковых авто с пробегом выросли в 3,5 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась на 28%. Половину этих регистраций составили автомобили старше 10 лет", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что выбирая подержанную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с дизельными двигателями.

"В прошлом месяце такие автомобили охватили 53% первичных регистраций, импортируемых авто с пробегом. В то же время, доля бензиновых авто составила 35%, автомобилей с газобаллонным оборудованием - около 9%, и 3% пришлось на электромобили и гибриды",- говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером месяца на рынке б/у авто стал Volkswagen, которых было продано 3,7 тысячи машин.

Второй по популярности стала марка Skoda - 1848 бывших в употреблении автомобилей было ввезено и в прошлом месяце зарегистрировано в Украине.

На третьем месте - Renault с результатом 1821 авто.

Также высокий спрос в украинцев имели автомобили марок Opel - 1777 штук и Ford - 1550 штук.

При этом отмечается, что самыми популярными моделями среди импортного секонд-хенда в апреле были: Volkswagen Passat - 1514 штук, Skoda Octavia - 1150 штук и Renault Megane - 1138 штук.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине по итогам 2018 года выросли в 2 раза - до 116,8 тысячи штук

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины.