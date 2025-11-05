С советских времен Москва обеспечивается электроэнергией из нескольких источников.

Силы обороны пытаются отрезать Москву от источников электроснабжения, нанося удары беспилотниками. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"По Владимиру - ведется работа по отрезанию Москвы от мощностей каскада ГЭС на Волге. А Москва очень серьезно была обеспечена энергией по нескольким линиям. Это еще советская схема. Столица должна была быть обеспечена электроэнергией из нескольких источников. Сейчас идет отрезание Москвы от этих источников. И потом будем видеть, когда свет погаснет и в Москве", - сказал Попович.

Он добавил, что ночью также была атака и по городу Орел. По словам обозревателя, в этом случае похоже, что атака была нанесена ракетой, а не беспилотником.

"Там был слышен звук реактивного двигателя и существенный взрыв. Даже жаловались, что небо получило такой отрезок оранжевый", - добавил Попович.

Удары по РФ: важные новости

В ночь на 5 ноября местные власти сообщали об атаке беспилотников по Владимирской области и городу Орел. В частности, во Владимирской области местный губернатор сообщал об атаке беспилотников по энергетическому объекту. А подстанция, которая там расположена, является одной из самых мощных во всей России.

Ранее командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди заявлял, что Силы обороны Украины поразили сразу пять подстанций на территории РФ. О каких именно объектах идет речь - он не сообщал, однако отметил, что их общая мощность составляет 5066 МВА (Мегавольт-ампер).

