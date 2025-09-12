Для начала Украине надо остановить наступление РФ, которое продолжается с 2023 года, отметил Игорь Романенко.

Пока рано говорить об украинском контрнаступлении, поскольку потенциал Сил обороны Украины пока недостаточен для таких операций. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Дай бог, чтобы союзники предоставили техники, боеприпасов, мы решили вопрос мобилизации и подняли потенциал для того, чтобы остановить продвижение войск российских, которое они начали с конца 2023 года. Мы до сих пор это не можем сделать. Из-за того что этот потенциал низкий. Но то, что увеличивается наш инструментарий и растет задача ударов как вглубь РФ, так и на линии соприкосновения, это действительно происходит и это хорошо. Но потенциал и такого уровня возможностей для нас недостаточен, чтобы существенно изменить ситуацию и вернуть инициативу и на суше", - сказал Романенко.

Накануне аналитики DeepState сообщили о том, что Силам обороны удалось отбросить российских оккупантов от населенных пунктов Владимировка и Шахово. В то же время россияне имели успехи в районе Серебрянского лесничества и возле двух населенных пунктов Донбасса, отмечают эксперты.

По словам военного Юрия Филатова, сейчас ситуация сложная на Лиманском направлении. Боец отмечает, что оккупанты также активно наступают в районе Покровска, планируя в перспективе соединить эти два направления.

