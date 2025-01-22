Пленные рассказали, что на их позиции уже 10 дней лежало тело убитого российского военного и они "не знали, что с ним делать".

Военные 2-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) взяли в плен шестерых россиян, которые подумали, что их штурмуют свои.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба бригады. Отмечается, что штурмовую группу возглавил командир роты с позывным "Дацик". Он принял решение пойти в тыл противника, чтобы обезвредить наблюдательный пункт, который находился в 200 м от переднего края.

"Дацик" рассказал, что задачей вражеского наблюдательного пункта было отслеживание перемещения техники и личного состава украинских войск.

Группа военных 3 ОШБр заходила в тыл противника без прикрытия дронов. Штурмовики подошли к вражескому наблюдательному пункту с "слепой" стороны.

Вражеский наблюдательный пункт был хорошо замаскирован и обнаружить его удалось только благодаря голосам, которые раздавались из одного из блиндажей. После обнаружения вражеского личного состава, военные 3 ОШБр начали забрасывать ее ручными гранатами.

Во время штурма у военных возникла идея разыграть перед россиянами сцену ложного "наката" со стороны своих же, то есть тоже россиян.

Украинские штурмовики начали кричать на русском языке требование сдаться, на что из блиндажа начали отвечать, что на позиции находятся россияне.

Когда россияне поверили, что их ошибочно штурмуют собственные войска, они вышли из блиндажа и не подозревая о "подставе" без боя сдались в плен.

Пленных повели на украинские позиции, хотя они были уверены, что идут на позицию "смежников" для проверки. Оккупанты сдали украинским военным свои огневые позиции, КСП роты и карту.

Также пленные рассказали, что на их позиции уже 10 дней лежало тело убитого российского военнослужащего и они "не знали, что с ним делать".

После этого военные 3 ОШБр вернулись и провели успешный штурм второго блиндажа. В общем, во время операции, кроме пленных, было ликвидировано 4-х и ранены 2-х оккупантов.

Война в Украине: новости

ВСУ удалось отбросить российских захватчиков в районах двух населенных пунктов. Как сообщил украинский аналитический проект DeepState, Силы обороны Украины отбросили оккупантов возле Шевченко и в Удачном. В то же время оккупанты имеют некоторые продвижения в Большой Новоселке, у Воздвиженки, Славянки и Серебряного.

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