Черноморский флот России превратился в 'бюджетный провал', - Плетенчук

По словам военного, единственной активной составляющей ЧФ сейчас остается авиация.

Черноморский флот РФ по состоянию на сейчас превращен Украиной в своеобразную бюджетную пропасть: Кремль вынужден вкладывать в него большие деньги, но функционал кораблей сведен к нанесению ударов ракетами. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в составе Черноморского флота РФ 8 единиц носителей крылатых ракет.

"Сейчас большой активности они (ракетоносители - УНИАН) не проявляют. Кроме того, и в море сейчас не выходит ни одна единица. Поэтому функционал у них довольно ограниченный. Украина превратила Черноморский флот в бюджетную пропасть, на содержание которой Российская Федерация вынуждена тратить большие средства", - подчеркнул военный.

Он отметил, что единственной активной составляющей остается авиация, которая тоже входит в состав Черноморского флота РФ.

"Это не означает, что их (ракетоносители - УНИАН) можно списывать со счетов. Конечно, они могут выходить и применять (ракеты - УНИАН). Но, как видите, по разным причинам огромной активности сейчас с их стороны не наблюдается", - сказал спикер.

Как добавил Плетенчук, враг всегда ищет, как противодействовать ВСУ, которые, в свою очередь, ищут свой способ воздействия на противника. Сейчас в основном Силы обороны в качестве контроля акватории Черного моря применяют морские дроны и ракетное вооружение. Агрессор, соответственно, пытается от них защититься.

"Среди угроз, имеющихся сейчас, это, в первую очередь, авиация. Кроме авиации надо понимать, что враг будет пытаться как-то перенять наш опыт по борьбе на море с применением морских дронов. Мы в свою очередь должны на все эти вызовы реагировать", - констатировал Плетенчук.

Противодействие Черноморскому флоту РФ

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук говорил, что самое эффективное противодействие кораблям Черноморского флота РФ, новейшие единицы которого сейчас базируются в Новороссийске, это "убийство лучника". Иными словами, уничтожение их в месте базирования. По словам военного, оккупанты применяют для обстрелов в первую очередь подводные лодки. Даже несмотря на то что их ресурс не является бесконечным и их обслуживание сложнее, чем надводных кораблей.

