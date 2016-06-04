"Пистолеты для самообороны": у Путина согласились на вооруженных наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

В Кремле допускают наделение миссии ОБСЕ "отдельными полицейскими функциями", но только для мониторинга зон отвода и складирования тяжелых вооружений на Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он утверждает, что эта идея вызывает неприятие среди "очень многих членов ОБСЕ".

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"Мы сказали, мы будем готовы, если это поможет делу, согласиться на то, чтобы решением ОБСЕ вот эта дополнительная группа наблюдателей, которые будут контролировать линию разграничения в местах складирования тяжелых вооружений, имела право носить личное оружие", — цитируют Лаврова "РИА Новости".

"Пистолеты для самообороны. Эта практика имеет место. Можно считать, что это элемент полицейских функций, но, прежде всего, это охрана и мониторинг ненарушения линии отвода и мест складирования", — добавил он.

При этом Лавров заявил, что всегда можно найти приемлемый национальный состав миссии наблюдателей.

"Здесь речь не о том, СНГ или не СНГ, а о том, что опыт такого рода мероприятий по линии ОБСЕ и ООН показывает, что очень часто безоружные наблюдатели более защищены, чем при наличии личного оружия", — считает глава российского ведомства.

"Я уже сказал, что мы были бы готовы согласиться на то, чтобы вот этих дополнительных наблюдателей снабдить личным оружием, но это вызывает неприятие очень многих членов ОБСЕ", — подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в ходе телефонной беседы президент Украины Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин поддержали необходимость развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

«Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу», - сообщали тогда в пресс-службе Порошенко.

Вместе с тем, в пресс-службе Кремля по итогам телефонной беседы лидеров стран заявили: «Отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия, повышения эффективности деятельности в зоне конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем предоставления ей дополнительных полномочий, а также укрепления Совместного центра по контролю и координации», подчеркнув, что РФ поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а не полицейской.

1 июня в Администрации президента Украины сообщили, что российская сторона дала согласие на развертывание вооруженной полицейской миссии на Донбассе.

На следующий день пресс-секретарь Путина Песков опроверг заявления о согласии России развернуть полицейскую миссию на Донбассе.

«Ситуация очень простая: утверждение о том, что в записях разговоров «нормандской четверки» содержатся какие-то индикации того, что российская сторона дала согласие на размещение какой-либо полицейской миссии ОБСЕ, не соответствуют действительности. Никаких таких индикаций нет», - сказал Песков и подчеркнул, что «никаких договоренностей на этот счет тоже нет».

«Есть готовность обсуждать эту тему при том понимании, что принятие любых решений без учета позиции «представителей Донбасса» невозможно», - сказал он.

Песков уточнил, что все разговоры ведутся о миссии наблюдателей исключительно на линии разграничения. По его словам, контакты по этому вопросу «ведутся на экспертном уровне».