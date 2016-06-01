В МИД РФ опровергли согласие Путина ввести на Донбасс полицейскую миссию ОБСЕ

В МИД РФ опровергли информацию о согласии России развернуть полицейскую миссию на Донбассе и назвали такие заявления "блефом". Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал высокопоставленный представитель российского МИД.

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"Позиция РФ озвучивалась не раз, как публично, так и в рамках существующих переговорных форматов. Она не претерпела изменений. Пусть украинская сторона не блефует", - заявили в МИД России.

Напомним, ранее, ссылаясь на заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева, "Интерфакс" сообщил, о том, что Владимир Путин предоставил такое согласие.

"По итогам переговоров в "нормандском формате" мы достигли единства в позициях и договоренности о том, что мы начинаем работу в Вене на уровне постпредов государств-участников "нормандского формата" при ОБСЕ, и в перспективе — с привлечением всех стран ОБСЕ. Ведь нам необходим будет консенсус всех государств-участников Организации относительно развертывания миссии на Донбассе. На это согласилась и российская сторона", — сказал Елисеев.

Он отметил, что некоторые критики заявляют, что Киев выдает желаемое за действительное.

"На самом деле это не так, ведь я еще раз подчеркиваю, что у нас есть четкие записи всех телефонных разговоров, которые содержат согласие президента России на размещение именно вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Единственное, что я отмечу, что лидеры действительно не обсуждали детали, поскольку это уже должны делать эксперты и специалисты для того, чтобы наработать и предоставить соответствующие предложения на утверждение глав стран "нормандской четверки", - подчеркнул Елисеев.

Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы президента Украины, лидеры стран «нормандского формата» поддержали необходимость развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. «Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу», - сообщали тогда в пресс-службе Порошенко.

Вместе с тем, в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров стран сообщалось: «Отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия, повышения эффективности деятельности в зоне конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем придания ей дополнительных полномочий, а также укрепления Совместного центра по контролю и координации».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а не полицейской.