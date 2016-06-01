Путин согласился на размещение полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе - АП

Об этом в среду, 1 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию президента Украины.

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«По итогам переговоров в "нормандском формате" мы достигли единства в позициях и договоренности о том, что мы начинаем работу в Вене на уровне постпредов государств-участников "нормандского формата" при ОБСЕ, и в перспективе — с привлечением всех стран ОБСЕ. Ведь нам необходим будет консенсус всех государств-участников Организации относительно развертывания миссии на Донбассе. На это согласилась и российская сторона», — сказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Он отметил, что некоторые критики заявляют, что Киев выдает желаемое за действительное.

"На самом деле это не так, ведь я еще раз подчеркиваю, что у нас есть четкие записи всех телефонных разговоров, которые содержат согласие президента России на размещение именно вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Единственное, что я отмечу, что лидеры действительно не обсуждали детали, поскольку это уже должны делать эксперты и специалисты для того, чтобы наработать и предоставить соответствующие предложения на утверждение глав стран "нормандской четверки", - подчеркнул Елисеев.

По его словам, во время последнего телефонного разговора в "Нормандском формате" 23 мая ночью были достигнуты определенные договоренности, которые, к сожалению, не были реализованы, поскольку Россия заблокировала и проигнорировала все запланированные в этом контексте мероприятия.

"В частности, они отказались ехать в Берлин на консультации экспертов в "нормандском формате" для обсуждения политического компонента и компонента безопасности для урегулирования ситуации на Донбассе. Они были не готовы предметно обсуждать вопрос о разворачивании на Донбассе новой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ во время консультаций в Вене на уровне постпредов государств-участников "нормандского формата" при ОБСЕ", - сообщил он.