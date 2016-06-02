Представитель Украины рассказал о дискуссии по вопросам безопасности с российской стороной на переговорах в Минске

По его словам, украинская сторона остро поставила вопрос, что в последние 10-15 дней произошло резкое обострение ситуации, ее эскалация в военном смысле, передает его слова Радио Свобода.

"И это не только увеличение обстрелов, но и качественный прыжок, использование крупнокалиберной, реактивной артиллерии, даже танков. За один только день, 27 мая, по нашим позициям было выпущено 473 снаряда. За май погибших и раненых было вдвое больше, чем за апрель. Тем более, что артиллерийские обстрелы они начали проводить с участием корректировщиков. Они стали более прицельными: сначала идет артиллерийская разведка, потом легкий пристрел на один-два выстрела, дальше корректировщик с дистанции подсказывает... Наши думают, что это все, а потом идет максимально прицельный массированный обстрел", – рассказал Марчук.

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По его словам, с другой стороны, из России за две недели более 20 танков "прогнали через российско-украинскую границу".

"Кроме танков, из России поставили несколько тысяч тонн боеприпасов, несколько тысяч тонн горючего. Также увеличилось количество беспилотных летательных аппаратов, которые не стесняясь заходят с территории России. То есть стартуют на российской территории, заходят на нашу территорию, и кроме того, что они ведут разведку, увеличилось количество БПЛА с боеприпасами – гранатами или зажигательными устройствами. То есть это элементы эскалации, о чем мы говорим: не просто возросло количество обстрелов, это другое качество ситуации, и она не может произойти просто так себе", – сказал он.

Как отмечает Марчук, кроме насущной темы прекращения огня, идет обсуждение других важных вопросов. Первый из них – это улучшение работы Совместного центра контроля и координации.

"Российская сторона настаивает на том, чтобы создать нечто вроде устава этого СЦКК (Совместного центра по контролю и координации – Ред.). Мы на это согласиться не можем, потому что это не международная организация. Они же хотят, чтобы был легализован статус российских военнослужащих на территории Украины. Но самое главное, почему они хотят нас втянуть в формализацию в таком виде – чтобы третьей стороной обязательно были представители ОРДО и ОРЛО, чтобы они стали полноправными участниками СЦКК", - подытожил он.

Напомним, 1 июня спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что контактная группа не обсуждала вопрос размещения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.