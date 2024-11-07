Всего в список попали восьми европейских городов, идеально подходящих для посещения в новогоднюю ночь.

Немало туристов предпочитают путешествовать на Рождество или Новый год, чтобы сделать празднование особенным и запоминающимся.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, составило список из восьми городов Европы, идеально подходящих для посещения в новогоднюю ночь.

1. Лондон, Великобритания. Британская столица привыкла к масштабным празднованиям Нового года, кульминацией которых являются впечатляющие фейерверки. Особо популярным в этот день является катание на знаменитом колесе обозрения "Лондонский глаз" на берегу Темзы. Правда, билеты стоит покупать заранее, а стоят они от 20 до 50 фунтов стерлингов (около 1070-2673 гривень).

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2. Берлин, Германия. Немецкая столица – признанная мировая столица техно-вечеринок благодаря своим легендарным клубам. В новогоднню ночь в городе устраивается множество диджейских сетов на самых различных локациях – в клубах, в музеях, во дворцах, на лодках.

3. Лиссабон, Португалия. Португальская столица также устраивает роскошные фейерверки на Новый год, но при этом она может предложить множество вариантов обзорных точек, чтобы насладиться шоу – не зря же Лиссабон называют "городом на сами холмах". В то же время в этот день на лиссабонской Площади коммерции – самой большой площади страны – устраиваются массовые гуляния, где звучит живая музыка и игристое вино льется рекой. Ну а в полночь по португальской народной традиции принято съедать 12 изюминок "на счастье".

4. Париж, Франция. Французская столица в любой день года привлекает туристов своей особой магией, но в новогоднюю ночь Париж также с лихвой оправдывает свое прозвище "город огней".

5. Дублин, Ирландия. Кажется, в новогоднюю ночь все жители ирландской столицы стекаются на улицы, чтобы вместе отпраздновать. Сразу на нескольких крупнейших городских локациях устраиваются праздничные ярмарки с угощениями и напитками под живую музыку и диджейские сеты.

6. Эдинбург, Шотландия. В последний день года в шотландской столице устраивается праздник Хогманай – уличное празднество, не имеющее себе равных, с национальными танцами, музыкой и фейерверками, а также знаменитым факельным шествием по центру города в сопровождении волынок и барабанов. Заканчивается ежегожной празднование большим концертом – в этом году хедлайнером станет группа Texas.

7. Стокгольм, Швеция. Хотя многие жители шведской столицы предпочитают оставаться дома в Новый год или ужинать вне дома с друзьями, город все еще может предложить много развлечений путешественникам, включая ежегодный фейерверк в полночь. При этом на Новый год в городе приводится множество изысканных мероприятий – концерт в Стокгольмском соборе, маскарад в Королевском оперном театре Швеции и многое другое.

8. Мадрид, Испания. Канун Нового года, или Ночевьеха, как его называют в Испании, наглядно демонстрирует, как сильно мадридцы любят веселиться. Празднества начинают набирать обороты незадолго до полуночи в канун Нового года и продолжаются до поздней ночи. Толпы народу собирается на исторической площади Пуэрта-дель-Соль, от которой отсчитываются все испанские дороги. Бутылка кавы и виноград являются здесь обязательными – традиция гласит, что нужно съесть 12 виноградин за последние 12 секунд обратного отсчета до полуночи. Также в Мадриде есть сотни ночных клубов на любой вкус, где можно провести всю ночь, чтобы под утро приобщиться к еще одной испанской традиции – чуррос на первый завтрак в году.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые переполненные туристами рождественские ярмарки Европы, а также рассказали, какими другими интересными направлениями их можно заменить.

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