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#Kyiv: аэропорт Женевы начал правильно писать транслитерацию украинской столицы

15:56, 04 июля 2019
Новости туризма
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Аэропорт Женевы отныне будет писать название украинской столицы по-новому / Facebook, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

"Международный аэропорт в городе Женева исправил название украинской столицы латиницей на корректную #Kyiv", - говорится в сообщении.

Как заявили украинские дипломаты, аэропорт в Женеве (Genève Aéroport) является вторым по величине в Швейцарии, услугами которого за 2018 год воспользовались почти 18 млн человек.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года МИД начал онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается приобщиться к коррекции в иностранном написании правописания украинских городов.

1 июля сообщалось, что Международный аэропорт Каир стал 50-м в мире в правильном написании транслитерации Киева - Kyiv.

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Теги: #аэропорт#Женева