Старинный Краков: как провести незабываемый отпуск в городе королей

По скромному мнению автора статьи, Краков – красивейший город Польши, а, возможно, и не только Польши. И на него обязательно стоит выделить гораздо больше одного дня, чтобы глубже окунуться в его историю и архитектуру.

Читайте такжеУик-энд в Зальцбурге: роскошное барокко, фонтаны с «сюрпризом» и Альпы со всех сторон

Краков является одним из старейших городов Европы. Количество архитектурных памятников здесь невозможно пересчитать на пальцах обеих рук. Самые примечательные из них – замок Вавеля, Казимеж и рыночная площадь – находятся в пешей доступности друг от друга, поэтому Краков - одно из тех мест, где сутки напролет хочется ходить пешком. Прогулка по узеньким, вымощенным аккуратной брусчаткой улочкам Старого города доставит истинное удовольствие.

Старый город – рай для ценителей средневековой архитектуры

Итак, свою экскурсию по городу лучше всего начинать с так называемой «Королевской дороги», которая начинается в Старом городе, идет через Рыночную площадь и выходит к Королевскому замку и Вавелю. Казалось бы, маршрут занимает совсем небольшую площадь, однако быстро обойти ее не получится.

Вавель - холм и архитектурный комплекс в Кракове на левом берегу Вислы. На вавельском холме расположен комплекс архитектурных памятников, из которых важнейшие - Королевский замок и кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава. С 11 и до начала 17 столетия Вавель был главной резиденцией польских королей. Взгляд опытного туриста распознает в архитектурном комплексе детали романского и готического стилей.

У подножья этого холма разбит огромный парк, дорога внутри которого ведет под крепостными стенам и вдоль берега Вислы. Именно здесь впервые начинаешь чувствовать, что ты находишься в популярном туристическом городе, так как народу вокруг всегда очень много.

Читайте такжеПутешествие в Венецию: как бюджетно съездить в самый роскошный город Италии

Сегодня тут расположен богатый музей, полный самых разнообразных исторических экспонатов. Самыми знаменитыми из них являются Коронационные драгоценности.

Но даже если вы не большой любитель древних реликвий, отправиться на прогулку к Вавелю все же стоит. Нет ничего приятнее, чем прогулка вдоль Вислы в солнечный день в окружении ярко-зеленых развесистых деревьев и симпатичных газонов. А с высоты замкового холма открывается отличный вид на город.

Истинным же ценителям средневековой архитектуры рекомендуем сразу после осмотра замка отправиться на главную городскую площадь - Rynek Glowny. Именно сюда «впадают» все окрестные улицы. На площади можно полюбоваться визитной карточкой Кракова - великолепным Мариацким костелом, построенном в готическом стиле, с двумя высокими башнями и развалинами средневековой Ратуши. Костел уже давно стал самым узнаваемым зданием города.

А на другой стороне площади обязательно стоит оценить Ратушную башню. Ее смело можно назвать польским аналогом Пизанской башни, ведь ее отклонение от вертикали составляет 55 см.

Однако самое излюбленное среди туристов место на площади – это, конечно же, бывший суконный рынок. В давние времена здесь продавались ткани и разнообразный текстиль, а сегодня на здешней ярмарке можно купить сувенирную продукцию на любой вкус: от ювелирных изделий до традиционного польского сыра Осцыпека.

Кстати, в подземельях этого рынка находится музей, открывшийся в 2010 году после реконструкции. Это один из самых современных и интересных археологических музеев в Польше.

Далее направляемся в еврейский квартал Казимеж. Он состоит из коротеньких улиц с низкими домами. Во время Второй мировой войны немцы из этих кварталов вывезли в концентрационные лагеря 65 тысяч евреев – вернулось обратно меньше тысячи. В этом квартале вы увидите множество синагог и второе самое старое кладбище в Польше 16 столетия.

Читайте такжеПутешествие в Стамбул: чем сегодня восхищает столица Византийской империи

Еще одно запоминающееся место, которое позволяет прикоснуться к героическому прошлому Кракова, – сторожевая башня Барбакан. Раньше она служила для охраны города от нападения врагов, а сегодня здесь находится филиал Исторического музея.

Ну а одно из самых необычных мест в Кракове - Курган Костюшко. Это искусственный холм, который является памятником польскому национальному герою - Тадеушу Костюшко.

Насыпался он с 1820 по 1823 года. Высота кургана составляет 34,1 м, а высота самого холма – 333 метров. В сочетании с удачным расположением – это едва ли не наилучшая смотровая площадка, с которой открывается потрясающая панорама города.

Курган обнесен мощной крепостной стеной, а рядом находится живописный лес, по которому можно прогуляться.

Ну и, конечно же, путешествие в Краков не будет считаться состоявшимся, если вы не зайдете в один из местных ресторанов или кафе, которыми просто усеян центр города, чтобы отведать знаменитый бигос, зразы или гуляш. Цены в Кракове довольно демократичные, а порции всегда большие.

Дорога в Краков

Авиакомпания Ryanair предлагает билет из Киева до Кракова за 13-28 евро в одну сторону, если покупать его примерно за месяц до поездки. Иногда у компании бывают акции и распродажи, так что можно отхватить билет и за 9,99 евро. Лететь предстоит чуть меньше двух часов.

Читайте такжеУик-энд в Гданьске: сказочный городок на берегу моря с богатой рыбной кухней и целой пивной улицей

Единственный минус полета по такой приятной цене заключается в том, что самолет прибывает в Краков в 23:10 по местному времени. А это значит, что добираться до отеля вам придется на такси. За 15-минутную поездку придется выложить около 80 злотых, а это почти 600 грн – дороже, чем билет на самолет. Впрочем, если едете компанией в 3-4 человека – сумма будет вполне подъемная. Кроме того, по сути одна ночевка у вас пройдет «в пустую», ведь вам вряд ли удастся что-то увидеть в городе п прибытию и придется сразу ложиться спать в отеле, если вы, конечно, не большой любитель гулять до утра. Потому гораздо приятнее прибывать в город с утра – тогда у вас еще целый день впереди.

Однако, к счастью, не так давно авиакомпания добавила несколько более ранних рейсов. Так, прилететь в Краков можно в 14:05 и в 18:05, но и стоят такие рейсы примерно на 10 евро дороже остальных.

Отличным вариантом добраться в Краков будет также авиаперевозчик WizzAir. Так, на конец мая билеты продают по цене от 600 грн, а для членов клуба – всего за 300 грн (членство можно оформить за 30 евро в год). У авиакомпании МАУ цена на билеты на это же время стартуют от 800-900 грн.

Читайте такжеНеизвестная Барселона: секретные места старинного города, куда еще не добрались толпы туристов

Для тех, кто боится летать, есть международные автобусы. Но этот способ подходит только для тех, кому нужно перевезти большое количество багажа или кто по какой-то причине не может лететь. В пути вам придется провести примерно 18 часов, если ехать из Киева, и стоить такое «удовольствие» будет от 700 грн. Кроме того, никто не застрахован от задержек на границе в пробках.

Как видите, билеты до Кракова есть на любой вкус и кошелек. То же самое касается и ночевки в Кракове. Жилья для туристов здесь более, чем достаточно, а цены довольно приятные. Например, даже на 1-2 мая на популярных сайтах по бронированию жилья в Кракове можно найти около 440 доступных предложений по минимальной цене от 5 евро за ночь, если останавливаться в общем номере хостела. Цены на одноместные номера на эти же даты стартуют от 13 евро, но это будет немного подальше от центра. А вот одноместные номера эконом-класса поближе к центру стоят от 20 евро за ночь. В то же время хороший двухместный номер в отеле категории 3 звезды или же апартаменты будут стоить от 30 евро за ночь. Если же бронировать за месяц-два до поездки – предложений будет уже больше тысячи.

А еще из Кракова очень удобно добираться до городка Закопане, неподалеку от которого находится красивейшее горное озеро Морское око. Подробнее о путешествии к этому чуду природы читайте в нашей статье.

Ольга Броскова